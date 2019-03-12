Строительство нового завода на Байкале признано незаконным
В поселке Култук на юге Байкала в январе 2019 г. началось строительство завода компании «Аквасиб» по розливу байкальской воды. В декабре этого года планировалось ввести предприятие в эксплуатацию. Инвестиции в проект составляют около 1,5 млрд руб. Гендиректор «Аквасиба» Цзюй Гофа рассказывал, что большая часть продукции предприятия (около 80%) пойдет на экспорт в Китай, Южную Корею, Монголию.
Местные жители неоднократно протестовали против строительства завода, считая, что его работа нанесет Байкалу непоправимый экологический ущерб.
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50 человек легли на льду самого великого озера Байкала чтоб получилась эта фраза,на самом деле нас тысячи,а может и миллионы,миллионы тех кто понимает как важно беречь сокровища данные нам природой. #байкал #спасибайкал #берегибайкал #нетзаводунабайкале #не_дадим_продать_байкал #спаси_байкал #save_baikal #сибирь38 #обращаюськпрезиденту #экологическаякатастрофа
Разобраться в ситуации поручил премьер-министр Дмитрий Медведев, отметив, что тема стала очень острой.
Позже надзорные органы обнаружили следы разливов нефтепродуктов из-за стройки, и природоохранная прокуратура решила обратиться в суд, чтобы приостановить строительство завода (суд приостановил его 15 марта).
27 марта Кировский районный суд Иркутска по иску природоохранной прокуратуры признал незаконным строительство на берегу Байкала китайского завода по розливу воды, сообщает Интерфакс. По решению суда, государственная экспертиза, разрешившая строительство, была проведена с нарушениями. В свою очередь Росприроднадзор, который проводил экспертизу, утверждает, что прокуратура опирается на устаревшие данные (хотя актуальных до сих пор нет).
Несмотря на широкое общественное осуждение планов завода откачивать из озера воду, эта проблема не является первостепенной. Из отчета Greenpeace следует, что прямой экологической опасности деятельность завода представлять не будет: из озера уже ежегодно выкачивают 60-70 тысяч тонн в год, и даже дополнительная проектная мощность нового предприятия (150-190 тонн в год) не навредит глубочайшему озеру на планете. Но месторасположение проекта может представлять угрозу уникальным представителям фауны, которых можно встретить в этой местности – в частности, популяциям редких птиц.
Главный инженер предприятия сообщил ТАСС, что компания будет оспаривать решение суда: «Видимо, только в окончательной инстанции мы можем доказать, что строим завод законно».