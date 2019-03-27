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В зоопарке вылупились птенцы редкого австралийского странника
Птица, ранее широко населявшая восток и юг Австралии, теперь относится к вымирающим видам.
Анастасия Баринова
27 марта 2019 в 19:59
Как и многие другие представители фауны, австралийские странники (лат. Pedionomus torquatus) пострадали из-за вторжения человека в их естественную среду обитания. Эти птицы обитают в открытых травянистых пространствах, но те превращаются в сельскохозяйственные угодья, отравленные пестицидами. В результате за последнее десятилетие популяция странников сократилась на 94%, и редкие группы общей численностью до тысячи особей теперь встречаются только в северных равнинах штата Виктория и в Новом Южном Уэльсе.
В 2016 году группа австралийских зоопарков Zoos Victoria приступила к реализации программы по восстановлению численности редких птиц. Парки взяли под свою опеку здоровых молодых особей с тем, чтобы их потомство впоследствии выпускать в дикую природу. Одним из участников программы стал зоопарк Werribee Open Range: здесь поселилось 20 австралийских странников.
Птицам были созданы максимально естественные условия, и в ноябре прошлого года на свет появилось несколько малышей. Но этой весной смотрители обнаружили 5 брошенных яиц и приняли решение перенести их в инкубатор. В природе австралийские странники размножаются круглый год: яйца на протяжении 23 дней высиживает самец, а самка отправляется на поиск нового партнера. Известно, что иногда самец оставляет кладку – причины этого не установлены. Именно это произошло и в зоопарке.
Однако яйца, оставленные без присмотра и заботы, были найдены вовремя. В инкубаторе они получили достаточно тепла для развития, а работники зоопарка бережно перекатывали их (в природе это делает отец-наседка). Благодаря этому 19 и 20 марта еще 5 представителей редчайшей птицы пополнили число обитателей зоопарка.
Первый месяц они продолжат жить в искусственных условиях, но уже через три недели с момента рождения странники покроются полноценным оперением, окрепнут и смогут присоединиться к своим сородичам.
Посмотрите, как из яйца вылупляется современница динозавров.
В 2016 году группа австралийских зоопарков Zoos Victoria приступила к реализации программы по восстановлению численности редких птиц. Парки взяли под свою опеку здоровых молодых особей с тем, чтобы их потомство впоследствии выпускать в дикую природу. Одним из участников программы стал зоопарк Werribee Open Range: здесь поселилось 20 австралийских странников.
Птицам были созданы максимально естественные условия, и в ноябре прошлого года на свет появилось несколько малышей. Но этой весной смотрители обнаружили 5 брошенных яиц и приняли решение перенести их в инкубатор. В природе австралийские странники размножаются круглый год: яйца на протяжении 23 дней высиживает самец, а самка отправляется на поиск нового партнера. Известно, что иногда самец оставляет кладку – причины этого не установлены. Именно это произошло и в зоопарке.
Однако яйца, оставленные без присмотра и заботы, были найдены вовремя. В инкубаторе они получили достаточно тепла для развития, а работники зоопарка бережно перекатывали их (в природе это делает отец-наседка). Благодаря этому 19 и 20 марта еще 5 представителей редчайшей птицы пополнили число обитателей зоопарка.
Первый месяц они продолжат жить в искусственных условиях, но уже через три недели с момента рождения странники покроются полноценным оперением, окрепнут и смогут присоединиться к своим сородичам.
Посмотрите, как из яйца вылупляется современница динозавров.