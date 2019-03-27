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Секрет ловушки муравьиных львов: видео
Как построить идеальную воронку? Учитесь у муравьиных львов!
Анастасия Баринова
27 марта 2019 в 19:16
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Взрослый муравьиный лев питается нектаром и пыльцой, а внешне напоминает на стрекозу. Зато его личинка – чудище с острыми жвалами, которое подстерегает добычу в западне, на дне песчаной воронки. Вот такой:
Эти насекомые разработали уникальный способ охоты. Личинка выкапивает в песке коническую ямку (иногда – глубиной под 5 см, а диаметром 7-8 см). Подготовив ловушку, личинка зарывается в песок на самом дне, выставляя наружу грозного вида челюсти-крючки. Теперь ей лишь остается ждать, когда муравьи, пауки или другие насекомые и членистоногие, ступив на край воронки, сами скатятся ей в рот.
Если жертва оказывается достаточно сильной и пытается выбраться из западни, личинка резкими движениями головы снова заваливает ее песком. После этого хищник вонзает в добычу свои серповидные челюсти, впрыскивает под ее покровы пищеварительные соки, высасывает ставшие мягкими ткани и ударом головы выбрасывает из воронки пустой хитиновый экзоскелет.
Британские биологи и физики решили детально изучить эти эффективные приемы охоты. Авторы исследования пронаблюдали, как личинка строит ямку – и даже подсчитали количество выброшенных крупных песчинок.
Здесь важен сам принцип выкапывания: если для нас привычнее делать это, начиная от центра, то личинка двигается наоборот – извне, по сужающейся к центру спирали. Создав компьютерную модель, ученые убедились, что «спиральная техника» устройства воронки очень эффективна: насекомое на каждом участке своего пути последовательно создает локальные обвалы склона. При этом осыпающийся песок естественным образом «сортируется по размеру» – остается только выкинуть самые крупные частички.
Узнайте о муравьиных львах больше.
Эти насекомые разработали уникальный способ охоты. Личинка выкапивает в песке коническую ямку (иногда – глубиной под 5 см, а диаметром 7-8 см). Подготовив ловушку, личинка зарывается в песок на самом дне, выставляя наружу грозного вида челюсти-крючки. Теперь ей лишь остается ждать, когда муравьи, пауки или другие насекомые и членистоногие, ступив на край воронки, сами скатятся ей в рот.
Если жертва оказывается достаточно сильной и пытается выбраться из западни, личинка резкими движениями головы снова заваливает ее песком. После этого хищник вонзает в добычу свои серповидные челюсти, впрыскивает под ее покровы пищеварительные соки, высасывает ставшие мягкими ткани и ударом головы выбрасывает из воронки пустой хитиновый экзоскелет.
Британские биологи и физики решили детально изучить эти эффективные приемы охоты. Авторы исследования пронаблюдали, как личинка строит ямку – и даже подсчитали количество выброшенных крупных песчинок.
Здесь важен сам принцип выкапывания: если для нас привычнее делать это, начиная от центра, то личинка двигается наоборот – извне, по сужающейся к центру спирали. Создав компьютерную модель, ученые убедились, что «спиральная техника» устройства воронки очень эффективна: насекомое на каждом участке своего пути последовательно создает локальные обвалы склона. При этом осыпающийся песок естественным образом «сортируется по размеру» – остается только выкинуть самые крупные частички.
Узнайте о муравьиных львах больше.