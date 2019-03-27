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Как взглянуть на мир глазами долгопята
Долгопяты (лат. Tarsius) — род приматов небольшого размера, живущих в тропических лесах Юго-Восточной Азии.
Анастасия Баринова
27 марта 2019 в 16:42
18-летний учащийся Дартмутского колледжа Сэмюэль Гочман (Samuel Gochman) разработал технологию, позволяющую взглянуть на мир глазами удивительных приматов – сухоносых обезьян долгопятов. Это крохотные зверьки с максимальной массой 170 г и длиной до 38 см. Пик их активности приходится на ночное время, и это не редкость в животном мире. Однако большинство ночных зверей имеют небольшие глаза, а отличное зрение им обеспечивает отражающий слой позади сетчатки – тапетум. У долгопятов же глаза огромные, непропорциональные по отношению к их телу. Так, у 12-сантиметровой особи они достигают 1,5 см в диаметре и сопоставимы по размеру с глазами орангутанов. Более того: глаз долгопята имеет ту же величину, что и их мозг.
Сетчатка у долгопятов плотно покрыта колбочками, что лишает ее отражательной способности. По этой причине они плохо различают цвета, и это же вынудило их эволюционно «вырастить» огромные глаза. Кроме того, связанный со зрением участок мозга у этих животных тоже очень велик. Изучая все эти механизмы, студент решил предложить людям возможность «почувствовать себя долгопятом».
Программа открытого доступа Tarsier Goggles включает три виртуальные среды: «Матрица», «Лабиринт» и «Тропический лес Борнео». Имитируя зрение долгопята, они воспроизводят его остроту, уровни восприятия цвета и яркости.
(Изображение: Evolution: Education and Outreach)
VR-очки Tarsier Goggles были представлены на двух мероприятиях в кампусе колледжа. Гуляя в виртуальном лесу, пользователи могут перемещаться, прыгая и цепляясь за деревья в темном пространстве, в котором с человеческим зрением они бы потерялись.
Посмотрите на мир глазами птиц.
Сетчатка у долгопятов плотно покрыта колбочками, что лишает ее отражательной способности. По этой причине они плохо различают цвета, и это же вынудило их эволюционно «вырастить» огромные глаза. Кроме того, связанный со зрением участок мозга у этих животных тоже очень велик. Изучая все эти механизмы, студент решил предложить людям возможность «почувствовать себя долгопятом».
Программа открытого доступа Tarsier Goggles включает три виртуальные среды: «Матрица», «Лабиринт» и «Тропический лес Борнео». Имитируя зрение долгопята, они воспроизводят его остроту, уровни восприятия цвета и яркости.
(Изображение: Evolution: Education and Outreach)
VR-очки Tarsier Goggles были представлены на двух мероприятиях в кампусе колледжа. Гуляя в виртуальном лесу, пользователи могут перемещаться, прыгая и цепляясь за деревья в темном пространстве, в котором с человеческим зрением они бы потерялись.
Посмотрите на мир глазами птиц.