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Семейство львов наслаждается купанием: редкое видео
Как правило, кошки не любят воду, но эта королевская семья саванны отличилась.
Анастасия Баринова
26 марта 2019 в 19:46
Рядом с южноафриканским парком Крюгера находится природный резерват Sabi Sand, где тоже можно встретить очень широкое разнообразие фауны. Один из местных львиных прайдов, Charleston Lion Pride, постоянно находится в поле зрения туристов и ученых. Грациозное семейство львов настолько знаменито, что получило собственную страницу в соцсетях.
37-летний рейнджер Майк Киркман (Mike Kirkman) также хорошо знаком с этими кошками, и заметив их в очередной раз, он вместе с туристами отправился наблюдать за ними. В первый день львицы, убив бизона возле реки, позвали сородичей присоединиться к трапезе. Вернувшись на следующий день, туристы стали свидетелями крайне необычной сцены: львы проводили свое время, купаясь в реке. И если взрослые предпочитали царственно лежать, погрузившись в воду по шею, то малыши вели себя более активно – забирались на спину львице, гонялись друг за другом и за птицами. Однако никто из них не показывал и малейшей неприязни к воде.
Майк поясняет, что за 15 лет работы в природных парках он никогда не видел ничего подобного, и вряд ли увидит еще: распространенное мнение о том, что кошачьи избегают воды, является правдой. Львы могут поймать добычу на мелководье, но они не останутся там и при первой возможности вернутся на сушу. Эти же африканские хищники не только не боялись, но и с видимым удовольствием лежали в воде.
Рейнджер предполагает, что львица могла случайно обнаружить, что «вода – не враг, а друг», что она эффективно охлаждает в жару. Это открытие она передала всему семейству, включая племянников – двух львят, которых она приняла под свое крыло после того, как ее сестра погибла. Когда пара львов вдоволь отдохнула в воде, а львята набегались по мелководью, поднимая тучи брызг, дикие кошки отправились к убитому ранее буйволу, чтобы подкрепиться.
Видеозапись была сделана некоторое время назад; сейчас эти детеныши уже подросли и переехали в парк Крюгера. Посмотрите на другие интересные сцены из жизни львов.
37-летний рейнджер Майк Киркман (Mike Kirkman) также хорошо знаком с этими кошками, и заметив их в очередной раз, он вместе с туристами отправился наблюдать за ними. В первый день львицы, убив бизона возле реки, позвали сородичей присоединиться к трапезе. Вернувшись на следующий день, туристы стали свидетелями крайне необычной сцены: львы проводили свое время, купаясь в реке. И если взрослые предпочитали царственно лежать, погрузившись в воду по шею, то малыши вели себя более активно – забирались на спину львице, гонялись друг за другом и за птицами. Однако никто из них не показывал и малейшей неприязни к воде.
Майк поясняет, что за 15 лет работы в природных парках он никогда не видел ничего подобного, и вряд ли увидит еще: распространенное мнение о том, что кошачьи избегают воды, является правдой. Львы могут поймать добычу на мелководье, но они не останутся там и при первой возможности вернутся на сушу. Эти же африканские хищники не только не боялись, но и с видимым удовольствием лежали в воде.
Рейнджер предполагает, что львица могла случайно обнаружить, что «вода – не враг, а друг», что она эффективно охлаждает в жару. Это открытие она передала всему семейству, включая племянников – двух львят, которых она приняла под свое крыло после того, как ее сестра погибла. Когда пара львов вдоволь отдохнула в воде, а львята набегались по мелководью, поднимая тучи брызг, дикие кошки отправились к убитому ранее буйволу, чтобы подкрепиться.
Видеозапись была сделана некоторое время назад; сейчас эти детеныши уже подросли и переехали в парк Крюгера. Посмотрите на другие интересные сцены из жизни львов.