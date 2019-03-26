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Во Флориде произошло нашествие ядовитых жаб
Ядовитые земноводные смертельно опасны для домашних животных.
Анастасия Баринова
26 марта 2019 в 16:56
Несколько десятилетий назад во Флориду была завезена жаба-ага (лат. Rhinella marina) – бесхвостое ядовитое емноводное родом из Южной и Центральной Америки. Это вторая из крупнейших жаб на планете; длина ее тела достигает 24 см, масса – более килограмма. Взрослые особи охотятся на членистоногих и других беспозвоночных, в том числе саранчу, улиток и муравьев, и власти решили переселить жаб для борьбы с этими вредителями. Но идея оказалась неудачной: сами жабы вскоре стали серьезной проблемой для жителей штата.
Естественных врагов у них очень мало: редкие представители фауны невосприимчивы к их яду (посмотрите, как с земноводным справляется ворона), поэтому большинство животных старается не вступать с жабой-агой в конфликт. В условиях подходящего им климата жабы размножаются с рекордной скоростью: недавно скачок их популяции был замечен в окрестностях в Палм-Бич-Гарденс на восточном побережье Флориды. После теплой зимы здесь зарядили дожди, и в местном озере вылупилось огромное число головастиков.
Развившись в молодых жаб, головастики отправились «в большой мир», и сейчас жители города не могут опустить ногу на землю, чтобы не наступить на маленькую агу.
Кожа и внутренние органы жабы-аги пропитаны буфотоксином — ядом судорожного действия, поэтому лучше не трогать жаб и тщательно мыть руки после контакта с амфибиями. По данным местной природоохранной организации, для людей ядовитые жабы не представляют опасности, если их не облизывать (что придет в голову только маленьким детям, за которыми просят следит особенно внимательно) и не играть с их не менее ядовитыми яйцами. Вода в открытых бассейнах также может содержать следы токсина, что приведет к аллергии. Самым страшным врагом жабы-ага являются для домашних животных. Их яд оказывает воздействие на сердце и нервную систему, вызывая обильное слюноотделение, конвульсии, рвоту, аритмию, повышение кровяного давления, иногда временный паралич и смерть от остановки сердца. В случае контакта с глазами может наступить слепота.
Кошки и собаки могут отравиться ядом, решив укусить жабу. Более того: содержимое мисок, оставленных на улице, будет заражено, если ага решит отдохнуть в миске с прохладной водичкой или проползет по еде, оставленной для питомцев. Симптомами отравления являются изменения поведения домашнего питомца, который внезапно может прийти в чрезмерный восторг; а также рвота, шаткая походка и покрасневшие десны. Лишь после проявления этих симптомов наступит аритмия и серьезные проблемы со здоровьем.
Жителям районов, где встречается ага, рекомендуется следить за прогулками своих питомцев в периоды активности жаб, убирать корм с улицы, проредить кусты, где могут скрываться земноводные, и по возможности оградить участок сеткой. При первых симптомах отравления ядом животное следует показать ветеринару.
Между тем специалисты предупреждают, что в ближайшие дни в Палм-Бич-Гарденс придет вторая волна нашествия аг: идеальные климатические условия позволили им отложить яйца в два захода подряд.
Посмотрите на червягу и ее необычные яйца.
Естественных врагов у них очень мало: редкие представители фауны невосприимчивы к их яду (посмотрите, как с земноводным справляется ворона), поэтому большинство животных старается не вступать с жабой-агой в конфликт. В условиях подходящего им климата жабы размножаются с рекордной скоростью: недавно скачок их популяции был замечен в окрестностях в Палм-Бич-Гарденс на восточном побережье Флориды. После теплой зимы здесь зарядили дожди, и в местном озере вылупилось огромное число головастиков.
#UPDATE: Toad Busters confirms the infestation is Cane Toads or Bufo, which can kill pets and is dangerous to children. Experts say they’re coming from lakes and we’re seeing more bc of a mild winter. “There will be another influx in 22 days.” @WPTV pic.twitter.com/6nZqVSBJD8— Ryan Hughes (@HughesWPTV) 20 марта 2019 г.
Развившись в молодых жаб, головастики отправились «в большой мир», и сейчас жители города не могут опустить ногу на землю, чтобы не наступить на маленькую агу.
Кожа и внутренние органы жабы-аги пропитаны буфотоксином — ядом судорожного действия, поэтому лучше не трогать жаб и тщательно мыть руки после контакта с амфибиями. По данным местной природоохранной организации, для людей ядовитые жабы не представляют опасности, если их не облизывать (что придет в голову только маленьким детям, за которыми просят следит особенно внимательно) и не играть с их не менее ядовитыми яйцами. Вода в открытых бассейнах также может содержать следы токсина, что приведет к аллергии. Самым страшным врагом жабы-ага являются для домашних животных. Их яд оказывает воздействие на сердце и нервную систему, вызывая обильное слюноотделение, конвульсии, рвоту, аритмию, повышение кровяного давления, иногда временный паралич и смерть от остановки сердца. В случае контакта с глазами может наступить слепота.
Кошки и собаки могут отравиться ядом, решив укусить жабу. Более того: содержимое мисок, оставленных на улице, будет заражено, если ага решит отдохнуть в миске с прохладной водичкой или проползет по еде, оставленной для питомцев. Симптомами отравления являются изменения поведения домашнего питомца, который внезапно может прийти в чрезмерный восторг; а также рвота, шаткая походка и покрасневшие десны. Лишь после проявления этих симптомов наступит аритмия и серьезные проблемы со здоровьем.
Жителям районов, где встречается ага, рекомендуется следить за прогулками своих питомцев в периоды активности жаб, убирать корм с улицы, проредить кусты, где могут скрываться земноводные, и по возможности оградить участок сеткой. При первых симптомах отравления ядом животное следует показать ветеринару.
Между тем специалисты предупреждают, что в ближайшие дни в Палм-Бич-Гарденс придет вторая волна нашествия аг: идеальные климатические условия позволили им отложить яйца в два захода подряд.
Посмотрите на червягу и ее необычные яйца.