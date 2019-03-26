  • Во Флориде произошло нашествие ядовитых жаб
    Фото: Michelle Bender/Flickr
  • Во Флориде произошло нашествие ядовитых жаб
    Фото: Toad Busters/Facebook
  • Во Флориде произошло нашествие ядовитых жаб
    Фото: Toad Busters/Facebook
Природа

Во Флориде произошло нашествие ядовитых жаб

Ядовитые земноводные смертельно опасны для домашних животных.
Анастасия Баринова
26 марта 2019 в 16:56
Несколько десятилетий назад во Флориду была завезена жаба-ага (лат. Rhinella marina) – бесхвостое ядовитое емноводное родом из Южной и Центральной Америки. Это вторая из крупнейших жаб на планете; длина ее тела достигает 24 см, масса – более килограмма. Взрослые особи охотятся на членистоногих и других беспозвоночных, в том числе саранчу, улиток и муравьев, и власти решили переселить жаб для борьбы с этими вредителями. Но идея оказалась неудачной: сами жабы вскоре стали серьезной проблемой для жителей штата.

Естественных врагов у них очень мало: редкие представители фауны невосприимчивы к их яду (посмотрите, как с земноводным справляется ворона), поэтому большинство животных старается не вступать с жабой-агой в конфликт. В условиях подходящего им климата жабы размножаются с рекордной скоростью: недавно скачок их популяции был замечен в окрестностях в Палм-Бич-Гарденс на восточном побережье Флориды. После теплой зимы здесь зарядили дожди, и в местном озере вылупилось огромное число головастиков.

Развившись в молодых жаб, головастики отправились «в большой мир», и сейчас жители города не могут опустить ногу на землю, чтобы не наступить на маленькую агу.

Кожа и внутренние органы жабы-аги пропитаны буфотоксином — ядом судорожного действия, поэтому лучше не трогать жаб и тщательно мыть руки после контакта с амфибиями. По данным местной природоохранной организации, для людей ядовитые жабы не представляют опасности, если их не облизывать (что придет в голову только маленьким детям, за которыми просят следит особенно внимательно) и не играть с их не менее ядовитыми яйцами. Вода в открытых бассейнах также может содержать следы токсина, что приведет к аллергии. Самым страшным врагом жабы-ага являются для домашних животных. Их яд оказывает воздействие на сердце и нервную систему, вызывая обильное слюноотделение, конвульсии, рвоту, аритмию, повышение кровяного давления, иногда временный паралич и смерть от остановки сердца. В случае контакта с глазами может наступить слепота.

Кошки и собаки могут отравиться ядом, решив укусить жабу. Более того: содержимое мисок, оставленных на улице, будет заражено, если ага решит отдохнуть в миске с прохладной водичкой или проползет по еде, оставленной для питомцев. Симптомами отравления являются изменения поведения домашнего питомца, который внезапно может прийти в чрезмерный восторг; а также рвота, шаткая походка и покрасневшие десны. Лишь после проявления этих симптомов наступит аритмия и серьезные проблемы со здоровьем.

Жителям районов, где встречается ага, рекомендуется следить за прогулками своих питомцев в периоды активности жаб, убирать корм с улицы, проредить кусты, где могут скрываться земноводные, и по возможности оградить участок сеткой. При первых симптомах отравления ядом животное следует показать ветеринару.

Между тем специалисты предупреждают, что в ближайшие дни в Палм-Бич-Гарденс придет вторая волна нашествия аг: идеальные климатические условия позволили им отложить яйца в два захода подряд.

Посмотрите на червягу и ее необычные яйца.

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