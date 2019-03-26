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Лебеди перепачкались мазутом на ТЭЦ Санкт-Петербурга
Два белых лебедя-кликуна попали в мазутный отстойник.
Анастасия Баринова
26 марта 2019 в 15:17
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Утром 23 марта работники ТЭЦ обнаружили пару лебедей в отстойнике с топливом. Вероятно, птицы сели в резервуар в темноте накануне вечером; к утру обе были сильно перепачканы мазутом. Сотрудники электростанции связались со спасателями из «Кошкиспас» и к моменту прибытия отряда смогли отогнать лебедей от резервуара и поймать их.
Специалисты со всеми предосторожностями погрузили пострадавших птиц в коробки, а затем перевезли в Центр реабилитации диких животных «Сирин».
Ветеринары говорят, что спасти лебедей сложно: мазут попал на только на перья и кожу, но и в пищеварительный тракт, когда птицы пытались очиститься самостоятельно. В течение нескольких дней специалисты отмывали перья маслами и чистящими средствами. Кроме того, птицам делали инъекции абсорбирующих препаратов, чтобы вывести токсичные вещества из организма.
Днём 25 марта мытьё приостановили: лебеди сильно ослабли и с трудом переносят процедуры. Поддержать работу спасателей можно на сайтах «Сирина» и «ПСО Экстремум»
Посмотрите, как зимуют алтайские лебеди.
Специалисты со всеми предосторожностями погрузили пострадавших птиц в коробки, а затем перевезли в Центр реабилитации диких животных «Сирин».
Ветеринары говорят, что спасти лебедей сложно: мазут попал на только на перья и кожу, но и в пищеварительный тракт, когда птицы пытались очиститься самостоятельно. В течение нескольких дней специалисты отмывали перья маслами и чистящими средствами. Кроме того, птицам делали инъекции абсорбирующих препаратов, чтобы вывести токсичные вещества из организма.
Днём 25 марта мытьё приостановили: лебеди сильно ослабли и с трудом переносят процедуры. Поддержать работу спасателей можно на сайтах «Сирина» и «ПСО Экстремум»
Посмотрите, как зимуют алтайские лебеди.