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Как лётчики усыновили медведя: история Мансура
Сейчас медвежонок окреп — но остаётся любимцем авиаторов.
Анастасия Баринова
25 марта 2019 в 19:40
Весной 2016 года на аэродроме «Орловка» появился медвежонок: по словам директора Андрея Иванова, зверька нашли на взлётной полосе и дали приют. Авиаторы связались с семейством Пажетновых (специалистами, которые подготавливают медвежат-сирот к возвращению в дикую природу) – но слишком поздно: найдёныш привык к людям.
Выпускать его в лес было нельзя, а для зоопарков он не представлял ценности. Единственные, кто проявил к малышу интерес, оказались работники притравочной станции, и они обманом забрали животное, чтобы натаскивать на него охотничьих собак.
К счастью, авиаторы смогли его спасти, и с тех пор медведь постоянно живет под их опекой. Люди проконсультировались со специалистами из Московского зоопарка относительно рациона и других важных вопросов, а главным координатором, «папой», стал именно Андрей Иванов.
Зверю дали имя Мансур: на Алтае, откуда родом директор аэродрома, так называют медведей. «Фамилию» медвежонок получил в честь аэродрома – «Орловский». Малыш был в шутку зачислен курсантом в учебный центр «Небосвод-Авиа» и получил несколько собственных страниц в соцсетях.
В настоящее время зверю уже три года, и он теперь живет на аэродроме «Орешково» в Калужской области – там для подросшего зверя больше места. При этом Андрей Иванов поясняет: поскольку медведь с детства живет возле авиационной техники, он не боится ни звуков, ни вида самолетов, и даже наоборот, испытывает интерес к ним. Пилоты пробовали покатать его на самолёте, но из затеи ничего не вышло – медвежонок испугался.
Сейчас опекуны Мансура собирают средства на постройку бассейна, так как водоем для медведя – необходимое условие.
В новом вольере установлена веб-камера, позволяющая следить за жизнью «авиамедведя» онлайн.
Посмотрите, как собаки воспитали овцу.
Выпускать его в лес было нельзя, а для зоопарков он не представлял ценности. Единственные, кто проявил к малышу интерес, оказались работники притравочной станции, и они обманом забрали животное, чтобы натаскивать на него охотничьих собак.
К счастью, авиаторы смогли его спасти, и с тех пор медведь постоянно живет под их опекой. Люди проконсультировались со специалистами из Московского зоопарка относительно рациона и других важных вопросов, а главным координатором, «папой», стал именно Андрей Иванов.
Зверю дали имя Мансур: на Алтае, откуда родом директор аэродрома, так называют медведей. «Фамилию» медвежонок получил в честь аэродрома – «Орловский». Малыш был в шутку зачислен курсантом в учебный центр «Небосвод-Авиа» и получил несколько собственных страниц в соцсетях.
В настоящее время зверю уже три года, и он теперь живет на аэродроме «Орешково» в Калужской области – там для подросшего зверя больше места. При этом Андрей Иванов поясняет: поскольку медведь с детства живет возле авиационной техники, он не боится ни звуков, ни вида самолетов, и даже наоборот, испытывает интерес к ним. Пилоты пробовали покатать его на самолёте, но из затеи ничего не вышло – медвежонок испугался.
Сейчас опекуны Мансура собирают средства на постройку бассейна, так как водоем для медведя – необходимое условие.
В новом вольере установлена веб-камера, позволяющая следить за жизнью «авиамедведя» онлайн.
Посмотрите, как собаки воспитали овцу.