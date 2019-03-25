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Орангутан в чемодане: на Бали арестован россиянин с контрабандой
Спящий детёныш лежал в корзине внутри чемодана.
Анастасия Баринова
25 марта 2019 в 18:01
В аэропорту Денпасар на острове Бали по обвинению в контрабанде арестован 27-летний житель Владивостока Андрей Жестков. Спрятав в чемодане детёныша орангутана, он пытался пронести его на самолёт.
Сканируя багаж, сотрудники служб безопасности увидели на экране силуэт животного – и вызвали специалистов-зоологов (посчитав за лучшее не открывать чемодан самостоятельно). Внутри оказалась корзина из прутьев ротанга, а в ней – спящий детёныш. Ему около двух лет (а эти обезьяны живут до 40, вырастая до полутора метров и набирая до 100 с лишним кг).
Для того, чтобы зверь не создал проблем в полете, россиянин накормил его таблетками от аллергии, растворенными в молоке. Турист сообщил, что купил животное на рынке за $3000 по совету друга, рассчитывая держать обезьяну как домашнего питомца.
В СМИ приводится ещё одна версия: зверю якобы была сделана инъекция седативного препарата, а в чемодане у Жесткова были запасные шприцы и ампулы.
Помимо орангутана, в багаже были найдены пять ящериц и два геккона. Все представители фауны живы и переданы в реабилитационные центры.
Вероятно, на Бали орангутан также был доставлен контрабандным путем: в дикой природе эти звери живут только на Суматре и Борнео. По разным оценкам, их общая численность составляет около 100 000; наиболее редким является тапанулийский вид (около 800 особей). Несмотря на тяжесть преступления, российского туриста ждет сравнительно мягкое наказание: до пяти лет тюрьмы и штраф в 7 тысяч долларов.
Следствие по делу ещё ведется: в случае, если будет установлена его связь с группировками контрабандистов, меры наказания будут ужесточены.
Сканируя багаж, сотрудники служб безопасности увидели на экране силуэт животного – и вызвали специалистов-зоологов (посчитав за лучшее не открывать чемодан самостоятельно). Внутри оказалась корзина из прутьев ротанга, а в ней – спящий детёныш. Ему около двух лет (а эти обезьяны живут до 40, вырастая до полутора метров и набирая до 100 с лишним кг).
A Russian tourist has been arrested for trying to smuggle a drugged orangutan out of the Indonesian resort island of Bali— Sky News (@SkyNews) 25 марта 2019 г.
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Для того, чтобы зверь не создал проблем в полете, россиянин накормил его таблетками от аллергии, растворенными в молоке. Турист сообщил, что купил животное на рынке за $3000 по совету друга, рассчитывая держать обезьяну как домашнего питомца.
В СМИ приводится ещё одна версия: зверю якобы была сделана инъекция седативного препарата, а в чемодане у Жесткова были запасные шприцы и ампулы.
Помимо орангутана, в багаже были найдены пять ящериц и два геккона. Все представители фауны живы и переданы в реабилитационные центры.
Вероятно, на Бали орангутан также был доставлен контрабандным путем: в дикой природе эти звери живут только на Суматре и Борнео. По разным оценкам, их общая численность составляет около 100 000; наиболее редким является тапанулийский вид (около 800 особей). Несмотря на тяжесть преступления, российского туриста ждет сравнительно мягкое наказание: до пяти лет тюрьмы и штраф в 7 тысяч долларов.
Следствие по делу ещё ведется: в случае, если будет установлена его связь с группировками контрабандистов, меры наказания будут ужесточены.