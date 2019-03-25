  • Житель Хабаровского края застрелил амурского тигра
    Фото: Hans De Bisschop / Flickr.com
  • Житель Хабаровского края застрелил амурского тигра
    Фото: АНО «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра»
  • Житель Хабаровского края застрелил амурского тигра
    Фото: АНО «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра»
Природа

Житель Хабаровского края застрелил амурского тигра

Хищник забрался на частное подворье.
Анастасия Баринова
25 марта 2019 в 15:44
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20 марта в Хабаровском крае произошла трагедия, в результате которой погиб самец тигра. Сотрудники полиции совместно со специалистами Комитета охотничьего хозяйства МПР выяснили детали произошедшего. Согласно полученной информации, житель поселка Золотой услышал громкий рев своей коровы и пошел ее проверить. В сарае он обнаружил тигра и задавленную им корову. Рассказывая о произошедшем следствию, мужчина уверяет, что хищник сделал резкий выпад в его сторону, и ему оставалось только обороняться.

Человек ударил тигра тем, что подвернулось под руку – вилами. Избежав первой опасности, он вернулся в дом за ружьем: по его словам, он лишь хотел отпугнуть незваного гостя, но тот снова набросился на него. Тогда мужчина, опасаясь за свою жизнь, выстрелил, и ранение оказалось смертельным.

Он сразу же заявил об этом в полицию и в охотнадзор. Сейчас тело хищника доставлено в поселок Переяславка; по факту гибели проводится доследственная проверка, включающая последующую отправку тела в Уссурийск для подробной экспертизы.

По мнению специалистов, проводивших первичный осмотр, самец тигра был старым и имел ярко выраженные возрастные проблемы со здоровьем. Именно это побудило его прийти в населенный пункт, забраться на подворье и напасть на корову: в силу возраста хищник уже не мог самостоятельно добывать себе пропитание в природе.

Специалисты также считают, что в момент встречи с человеком зверь был достаточно слаб и реальной опасности не представлял. К печальному исходу привел естественный страх перед хищником, и сейчас устанавливается оценка правомерности действий гражданина.
«Обнаружение тигра даже в сарае или в своем дворе – еще не повод для его убийства. Есть масса примеров, когда в подобных случаях граждане своевременно сообщали о тиграх в соответствующие структуры, а специалисты спасали им жизни и даже возвращали в дикую природу», – Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр». 

В Амурском филиале WWF России имеют более гибкую точку зрения. По словам эксперта по сохранению редких видов Павла Фоменко, ситуация с убитым тигром достаточно неординарная и требует тщательного изучения. «Нападение хищников на домашних питомцев и сельскохозяйственных животных, когда при этом владелец убивал тигра, в Хабаровском крае последний раз было зарегистрировано в 2012 году. Тогда действия человека были оправданы. Возможно, мы имеем дело именно с таким случаем, когда обстоятельства вынудили гражданина убить угрожающее его жизни животное», – говорит он.

Экологи напоминают, что при обнаружении диких зверей в населенных пунктах, а также при наличии информации о случаях браконьерства, незаконного хранения, скупки и сбыта диких животных, следует обращаться по телефонам горячей линии: 8(423) 2-390-990 (Приморский край), 8 (4212) 32-82-18 (Хабаровский край) или в Центр «Амурский тигр» по телефону 8(423) 2-221-448. В свою очередь WWF России предлагает всем желающим внести свой вклад в работу по сохранению редкой кошки: в дикой природе России осталось лишь около 500 амурских тигров.

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