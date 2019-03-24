Настоящие саламандры жуют с помощью нёба — как и почему?
Тритон Лауренти, или серопятнистый тритон – это небольшое (до 18 см в длину) симпатичное земноводное с выразительным (во время брачного периода) гребнем на спине. Он относится к роду Triturus и семейству настоящих саламандр. Надо отметить, что этот тритон, как и прочие его собратья, очень прожорлив – он съедает все, что может одолеть в бою или запихнуть себе в рот, от личинок комаров и червей до улиток с их крепким панцирем, мелких рыбешек и даже собственных детенышей.
Группа ученых во главе с доктором Эгоном Хейссом из Йенского Университета имени Фридриха Шиллера (Германия), решила изучить, как серопятнистый тритон поглощает пищу, и совершила поразительное открытие. Наблюдая за кормлением тритона, биологи были заинтригованы движениями головы, челюсти и языка амфибии после того, как она схватила свою жертву. «Тритон действительно жевал», – был убежден Эгон Хейсс.
Раньше считалось, что саламандровые заглатывают свою пищу целиком, но ученые опровергли это, обнаружив, что их подопытный тоже пережевывал добычу. Вот только делал это он совершенно отличным от остальных позвоночных образом. Исследователи смогли получить четкое представление о том, что происходит в процессе поглощения пищи тритоном, с помощью рентгеновского видеоустройства в Институте зоологии и эволюционных исследований Йенского Университета.Статью о своем открытии исследователи опубликовали в журнале Journal of Experimental Biology.
Оказалось, что тритон Лауренти использует так называемые небные зубы, находящиеся на небных костях, чтобы пережевывать свою добычу. Небные зубы очень остры и в длину достигают от 0,5 до одного миллиметра. При этом они постоянно обновляются. Этими зубами тритон может разломать даже кутикулу личинок мух, которая служит им прочным панцирем. Языком земноводное прижимает еду к испещренному зубами небу и начинает втирать в него добычу ритмичными движениями, превращая ее в удобоваримую массу.
«Это убивает жертву и в то же время запускает работу пищеварительных секретов», – говорит доктор Хейсс. А вот обычные зубы эта настоящая саламандра использует только для захвата и удержания жертвы.
Такой необычный механизм пережевывания пищи у тритона ставит вопрос о том, как это можно объяснить в контексте эволюции. «Мы можем предположить, что настоящие небные зубы присутствовали у ранних сухопутных позвоночных, и подозреваем, что жевательный механизм «язык напротив неба», как у этого тритона, восходит к самым истокам возникновения наземных позвоночных», – говорит он. Очень похожие жевательные механизмы действительно можно обнаружить у древних млекопитающих, таких как ехидна и утконос, а также у ламантина. Хотя у этих животных небные зубы были заменены роговыми пластинками, именно между ними эти звери растирают еду перед тем, как проглотить ее.Посмотрите, как мексиканские монахини спасают редких саламандр.