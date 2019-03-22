3594
0
Кто такая червяга?
Знакомьтесь — червяга (не путать с червяком и змеёй)!
Анастасия Баринова
22 марта 2019 в 19:59
2
некоторые из них бывают до 1,5 метра в длину!).
На фото вверху – представительница этого отряда. Её относят к относительно недавно открытому семейству «Chikilidae» («чикила» – так этих зверей именуют племена на северо-востоке Индии).
Генетический анализ показал, что данная особь имеет много общего с африканскими безногими земноводными Herpelidae. На одном из этапов эволюции, после разделения Африку и Индии (примерно 165-121 млн лет назад), виды разошлись и начали развиваться собственным путем.
Длина тела «чикилы» (помимо Индии, этот вид водится в Бангладеш и Мьянме) составляет около 10 см. Острые зубы, которые видно на картинке, намекает на рацион червяг (в который входят беспозвоночные). Остальные червяги живут в верхних слоях почвы или в листовой подстилке, но Chikilidae ведут подземный образ жизни: их череп приспособлен для рытья земли, их гладкая кожа позволяет им перемещаться под землей, поэтому их зрение очень слабое – оно им практически не требуется. Кстати, такие невзрачные и полуслепые животные откладывают весьма красивые яйца, напоминающие россыпь бусин.
На фото – мать обвивает кладку. «Высиживание» длится до двух-трех месяцев, и, по мнению некоторых ученых, в этот период самка ничего не ест. Узнайте о еще одном новом виде земноводных.
Генетический анализ показал, что данная особь имеет много общего с африканскими безногими земноводными Herpelidae. На одном из этапов эволюции, после разделения Африку и Индии (примерно 165-121 млн лет назад), виды разошлись и начали развиваться собственным путем.
Длина тела «чикилы» (помимо Индии, этот вид водится в Бангладеш и Мьянме) составляет около 10 см. Острые зубы, которые видно на картинке, намекает на рацион червяг (в который входят беспозвоночные). Остальные червяги живут в верхних слоях почвы или в листовой подстилке, но Chikilidae ведут подземный образ жизни: их череп приспособлен для рытья земли, их гладкая кожа позволяет им перемещаться под землей, поэтому их зрение очень слабое – оно им практически не требуется. Кстати, такие невзрачные и полуслепые животные откладывают весьма красивые яйца, напоминающие россыпь бусин.
На фото – мать обвивает кладку. «Высиживание» длится до двух-трех месяцев, и, по мнению некоторых ученых, в этот период самка ничего не ест. Узнайте о еще одном новом виде земноводных.