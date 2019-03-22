Природа

Кто такая червяга?

Знакомьтесь — червяга (не путать с червяком и змеёй)!
Анастасия Баринова
22 марта 2019 в 19:59
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  • Кто такая червяга?
    Фото: Rachunliu G. Kamei/Proc Biol Sci
Среди множества удивительных существ, населяющих нашу планету, есть отряд червяг – безногих земноводных, весьма похожих на дождевых червей (правда, некоторые из них бывают до 1,5 метра в длину!). 

На фото вверху – представительница этого отряда. Её относят к относительно недавно открытому семейству «Chikilidae» («чикила» – так этих зверей именуют племена на северо-востоке Индии).

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Генетический анализ показал, что данная особь имеет много общего с африканскими безногими земноводными Herpelidae. На одном из этапов эволюции, после разделения Африку и Индии (примерно 165-121 млн лет назад), виды разошлись и начали развиваться собственным путем.

Длина тела «чикилы» (помимо Индии, этот вид водится в Бангладеш и Мьянме) составляет около 10 см. Острые зубы, которые видно на картинке, намекает на рацион червяг (в который входят беспозвоночные). Остальные червяги живут в верхних слоях почвы или в листовой подстилке, но Chikilidae ведут подземный образ жизни: их череп приспособлен для рытья земли, их гладкая кожа позволяет им перемещаться под землей, поэтому их зрение очень слабое – оно им практически не требуется. Кстати, такие невзрачные и полуслепые животные откладывают весьма красивые яйца, напоминающие россыпь бусин.

На фото – мать обвивает кладку. «Высиживание» длится до двух-трех месяцев, и, по мнению некоторых ученых, в этот период самка ничего не ест. Узнайте о еще одном новом виде земноводных.

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