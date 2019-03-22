  • Озеро Мичиган покрылось ледяным ковром из иголок: фото и видео
    Фото: donna_von_holdt/Instagram
  • Озеро Мичиган покрылось ледяным ковром из иголок: фото и видео
    Фото: mittenexplorer/Instagram
  • Озеро Мичиган покрылось ледяным ковром из иголок: фото и видео
    Фото: tri11/Instagram
  • Озеро Мичиган покрылось ледяным ковром из иголок: фото и видео
    Фото: bradleyphotography75/Instagram
  • Озеро Мичиган покрылось ледяным ковром из иголок: фото и видео
    Фото: timcal00/Instagram
Природа

Озеро Мичиган покрылось ледяным ковром из иголок: фото и видео

На озере образовались остроконечные ледяные холмы.
Анастасия Баринова
22 марта 2019 в 17:13
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Одно из североамериканских Великих озер, Мичиган (Lake Michigan), зимой становится местом сказочных пейзажей (посмотрите, как маяк превратился в фантастический замок). А недавно под влиянием перепадов температур и ветра расколотый на множество осколков лед застыл в странной и пугающей форме.

Такой колючий ковёр образовался на озере после того, как волны, в мороз разбивающиеся о глыбы льда, сами превратились в своеобразные ледяные холмы. С приходом весны лед начал истончаться и ломаться, усеивая все вокруг острыми осколками. Их массив крайне нестабилен, поэтому береговая охрана предостерегла многочисленных фотографов от хождения по поверхности озера, посоветовав любоваться необычным явлением на расстоянии. 

В общей сложности нынешней зимой льдом было покрыто более 50% озера, а средняя температура в течение всей зимы составила -5 °C. Посмотрите, как покрывается льдом еще одно из Великих озер.

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