1879
0
Зачем бируанги «корчат рожи», копируя мимику соседа?
Раньше считалось, что на это способны только собаки или приматы.
Анастасия Баринова
22 марта 2019 в 15:47
916
Мимика – важная часть личной коммуникации, и ее задействуют не только люди, но и животные. Распространенное мнение о том, что самую богатую мимику имеют обезьяны, является заблуждением: даже у лошадей существует больше мимических выражений. А недавно ученые обнаружили непревзойденного рекордсмена выстраивать общение с другими особями с помощью движения лицевых мышц: им оказался малайский медведь, или бируанг (лат. Helarctos malayanus).
Наблюдая за группами этих зверей, биологи из Портсмутского университета заметили, что те с невероятной точностью воспроизводят выражение морды, появившееся у «собеседника». Исследования проводились с января 2015 по сентябрь 2016 года, а затем с августа по декабрь 2017 года. В центре внимания были 22 особи в возрасте от 2 до 12 лет.
Ученые разделили невербальное общение на два основных типа, в зависимости от того, поднимают ли звери морду, оголяя при этом передние зубы. Оказалось, что открытая пасть – самый частый прием, и вторая особь всегда повторяет его. Но и в случаях с закрытым ртом вторая особь незамедлительно копировала выражение морды своего товарища, вплоть до самых мелких деталей.
Таким образом удалось выяснить, что бируанги пользуются лицевой мимикрией даже в тех случаях, когда общаются с представителями другого вида. Ранее считалось, что на это способны только собаки и приматы.
Пополнив этот список, малайские медведи поставили перед учеными множество вопросов. Обезьяны – социальные животные, и подражание друг другу помогает им сохранять мир в группе. Собаки веками живут рядом с человеком, им свойственен высокий уровень эмпатии, и выражение морды является важным средством коммуникации. Однако бируанги – одиночные звери, в дикой природе им ни под кого подстраиваться не нужно.
В том, как успешно бируанги могут выразить множество эмоций с помощью выражения глаз, положения пасти и складок на морде – можете убедиться сами на примере этой фотогалереи.
Открытие необычной способности медведей наталкивает на мысль, что такой социальной чувствительностью могут обладать и другие виды, от которых этого никто не ожидает.
Наблюдая за группами этих зверей, биологи из Портсмутского университета заметили, что те с невероятной точностью воспроизводят выражение морды, появившееся у «собеседника». Исследования проводились с января 2015 по сентябрь 2016 года, а затем с августа по декабрь 2017 года. В центре внимания были 22 особи в возрасте от 2 до 12 лет.
Ученые разделили невербальное общение на два основных типа, в зависимости от того, поднимают ли звери морду, оголяя при этом передние зубы. Оказалось, что открытая пасть – самый частый прием, и вторая особь всегда повторяет его. Но и в случаях с закрытым ртом вторая особь незамедлительно копировала выражение морды своего товарища, вплоть до самых мелких деталей.
Таким образом удалось выяснить, что бируанги пользуются лицевой мимикрией даже в тех случаях, когда общаются с представителями другого вида. Ранее считалось, что на это способны только собаки и приматы.
Пополнив этот список, малайские медведи поставили перед учеными множество вопросов. Обезьяны – социальные животные, и подражание друг другу помогает им сохранять мир в группе. Собаки веками живут рядом с человеком, им свойственен высокий уровень эмпатии, и выражение морды является важным средством коммуникации. Однако бируанги – одиночные звери, в дикой природе им ни под кого подстраиваться не нужно.
В том, как успешно бируанги могут выразить множество эмоций с помощью выражения глаз, положения пасти и складок на морде – можете убедиться сами на примере этой фотогалереи.
Открытие необычной способности медведей наталкивает на мысль, что такой социальной чувствительностью могут обладать и другие виды, от которых этого никто не ожидает.