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Такса провела 5 дней в кроличьей норе. Ее спасли!
Пропавшую собаку отыскали по звуку.
Анастасия Баринова
21 марта 2019 в 20:12
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Жительница одной из деревень британского графства Уэст-Йоркшир Сара Маклеллан (Sarah Mclellan) вечером 14 марта обнаружила, что ее собака, жесткошерстная такса по кличке Ральф, не вернулась домой. Вместе с мужем и соседями она начала искать питомца, но несколько дней прошли безрезультатно. Женщина разместила пост в соцсетях, однако и это не помогло. Зато 18 марта, спустя пять дней после пропажи, случилось чудо.
Выгуливая сестру Ральфа, таксу Эди, хозяин услышал слабое поскуливание, доносящееся из-под земли. Оказалось, что Ральф застрял в лабиринте из кроличьих нор на глубине около 1,5 метров. Вместе с односельчанами мужчина два часа раскапывал землю, стараясь не завалить пса окончательно.
Выбравшись на поверхность, Ральф как ни в чем не бывало побежал домой. Серьезных травм он не получил: он лишь сильно похудел, а также повредил когти, пытаясь освободиться из подземной ловушки. Сейчас он идет на поправку в кругу любящей семьи.
Не вполне ясно, когда именно Ральф застрял в норе и сколько времени провел там. По крайней мере, хозяйка догадывается, как он угодил туда: «Он любит бегать за кроликами и часто этим занимается, но на этот раз чересчур увлёкся. Надеюсь, это послужит ему уроком».
Посмотрите на коров, занесенных снегом.
Выгуливая сестру Ральфа, таксу Эди, хозяин услышал слабое поскуливание, доносящееся из-под земли. Оказалось, что Ральф застрял в лабиринте из кроличьих нор на глубине около 1,5 метров. Вместе с односельчанами мужчина два часа раскапывал землю, стараясь не завалить пса окончательно.
Выбравшись на поверхность, Ральф как ни в чем не бывало побежал домой. Серьезных травм он не получил: он лишь сильно похудел, а также повредил когти, пытаясь освободиться из подземной ловушки. Сейчас он идет на поправку в кругу любящей семьи.
Не вполне ясно, когда именно Ральф застрял в норе и сколько времени провел там. По крайней мере, хозяйка догадывается, как он угодил туда: «Он любит бегать за кроликами и часто этим занимается, но на этот раз чересчур увлёкся. Надеюсь, это послужит ему уроком».
Посмотрите на коров, занесенных снегом.