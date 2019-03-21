Природа

Лягушка в камуфляже: знакомьтесь с представителем нового вида

Коричневая спинка, оранжевое брюшко и белые пятнышки
Популярная Механика
21 марта 2019 в 17:11
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  • Лягушка в камуфляже: знакомьтесь с представителем нового вида
    Встречайте: Astrobatrachus kurichiyana Фото: K.P. DINESH
Лягушка не известного ранее вида была обнаружена еще в 2010 году, но результаты описания появились только сейчас. Зоологи нашли ее в Западных Гатах, горной цепи на западе Индостана, на высоте примерно 1,3 км.

Заметить животное оказалось непросто: ее окрас служил прекрасным камуфляжем на земле в лесу (в частности, среди темных листьев и капель воды).

ДНК-анализ, анатомия и географическое распределение лягушки указали на то, что это единственный известный вид ветви, датирующейся 57−76 млн лет назад (примерно тем временем, когда происходило слияние Индийского субконтинента с Азией — после откола от Мадагаскара).

Новый вид получил название Astrobatrachus kurichiyana и относится к не известному ранее роду. Более того, лягушка может представлять даже новое семейство – это удастся установить точнее после дополнительных генетического и анатомического анализов.

В длину особи нового вида составляют от 2 до 2,9 сантиметра.

Исследование было опубликовано в журнале PeerJ, кратко о результатах сообщается на ScienceNews.

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