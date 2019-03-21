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Лягушка в камуфляже: знакомьтесь с представителем нового вида
Коричневая спинка, оранжевое брюшко и белые пятнышки
Заметить животное оказалось непросто: ее окрас служил прекрасным камуфляжем на земле в лесу (в частности, среди темных листьев и капель воды).
ДНК-анализ, анатомия и географическое распределение лягушки указали на то, что это единственный известный вид ветви, датирующейся 57−76 млн лет назад (примерно тем временем, когда происходило слияние Индийского субконтинента с Азией — после откола от Мадагаскара).
Новый вид получил название Astrobatrachus kurichiyana и относится к не известному ранее роду. Более того, лягушка может представлять даже новое семейство – это удастся установить точнее после дополнительных генетического и анатомического анализов.
В длину особи нового вида составляют от 2 до 2,9 сантиметра.Исследование было опубликовано в журнале PeerJ, кратко о результатах сообщается на ScienceNews.