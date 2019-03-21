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Вегетарианцы поневоле: люди меняют диету домашних питомцев
Все больше людей во всем мире отказывается от продуктов животного происхождения, и это их личный выбор. Но гуманно ли насильно менять рацион кошек и собак?
Анастасия Баринова
21 марта 2019 в 16:19
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Британские ветеринары настаивают на том, что превращение плотоядных зверей в веганов является нарушением закона и может быть приравнено к жестокому обращению. Лишившись животных белков, кошки и собаки не получают необходимых для нормальной работы организма веществ: у зверей витамины и аминокислоты усваиваются не так, как у людей. В частности, витамин D не синтезируется в их коже под воздействием ультрафиолета, поэтому они должны получать его с едой. Притом это должен быть витамин D3, содержащийся в животной пище, а не «растительный» витамин D2. Такая же ситуация – с кальцием, фосфором, железом и аминокислотами, и особенно с таурином, чей дефицит вызывает заболевания сердца, бесплодие, проблемы со зрением и задержки в развитии.
Тем не менее тенденция по переводу домашних питомцев на вегетарианскую диету становится все сильнее. Канадские ученые решили установить, насколько эти идеи популярны в наши дни, и опросили 3673 владельцев собак и кошек из разных стран мира. 6,2% респондентов (229 человек) сами оказались вегетарианцами, но только 1 из них исключил мясо из рациона своей собаки. Для сторонников более строгой диеты, веганов (5,8%, или 212 человек), этот показатель оказался значительно выше: 27% – то есть 58 животных были лишены продуктов, положенных им по природе. 78% из не едящих мясо собаководов и кошатников признались, что от перевода зверей на растительную диету их останавливает только сложность найти сбалансированный и доступный растительный корм.
Все остальные респонденты, употребляющие в пищу мясо, продолжали кормить им и своих питомцев, однако 45% выразили желание больше узнать об альтернативном питании собак и кошек и не исключили возможность смены рациона.
Учитывая эти данные, ученые призывают уделять больше внимания разработке кормов нового типа. Раз люди готовы превращать домашних питомцев в вегетарианцев – это необходимо делать с минимальным риском для здоровья животных. Кстати, посмотрите, как кошки реагируют на огурцы.
«Пытаться посадить кошку на веганскую диету — всё равно что кормить лошадь мясом. Вы хотите заставить животное есть пищу, которую оно изначально по своим видовым характеристикам усваивать не приспособлено», – Лью Олсон, доктор наук, автор книги «Сырое и натуральное питание для собак».
Тем не менее тенденция по переводу домашних питомцев на вегетарианскую диету становится все сильнее. Канадские ученые решили установить, насколько эти идеи популярны в наши дни, и опросили 3673 владельцев собак и кошек из разных стран мира. 6,2% респондентов (229 человек) сами оказались вегетарианцами, но только 1 из них исключил мясо из рациона своей собаки. Для сторонников более строгой диеты, веганов (5,8%, или 212 человек), этот показатель оказался значительно выше: 27% – то есть 58 животных были лишены продуктов, положенных им по природе. 78% из не едящих мясо собаководов и кошатников признались, что от перевода зверей на растительную диету их останавливает только сложность найти сбалансированный и доступный растительный корм.
Все остальные респонденты, употребляющие в пищу мясо, продолжали кормить им и своих питомцев, однако 45% выразили желание больше узнать об альтернативном питании собак и кошек и не исключили возможность смены рациона.
Учитывая эти данные, ученые призывают уделять больше внимания разработке кормов нового типа. Раз люди готовы превращать домашних питомцев в вегетарианцев – это необходимо делать с минимальным риском для здоровья животных. Кстати, посмотрите, как кошки реагируют на огурцы.