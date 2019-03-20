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Фотографам удалось запечатлеть редчайшего леопарда в приморском нацпарке
«Земля леопарда» порадовала туристов возможностью сфотографировать главного ее обитателя, без опаски прогулявшегося перед камерами.
Анастасия Крутикова
20 марта 2019 в 16:31
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Под защитой национального парка «Земля леопарда» находится территория площадью 282 тыс. гектаров – ареал единственной в мире дикой популяции дальневосточного леопарда. Здесь хищники защищены от браконьеров, а также не испытывают проблем с пищей: подкормка копытных в нацпарке обеспечивает высокую плотность оленей и косуль.
Только здесь посетители зоопарка могут (если очень повезет) полюбоваться на редких пятнистых кошек в естественной среде обитания. По словам сотрудников национального парка, даже им редко удается наблюдать главных обитателей заповедной территории во всей красе. Однако на днях двум туристам из Индии и Монако улыбнулась невероятная удача: из специального укрытия для фотографов они смогли сделать впечатляющие снимки хищника, будто нарочно позировавшего им для фотосессии.
На снимках – самец Leo 12M, который носит имя Тайфун и является одним из старожилов нацпарка. Хотя иностранные гости «Земли леопарда» были надежно замаскированы в укрытии и оставались для пятнистого зверя невидимыми, он величавой и мягкой поступью прошелся перед направленными на него объективами, потерся о ствол дерева, оставляя метки когтей, и отдохнул в снегу. При этом леопард то и дело оглядывался, проницательно смотря прямо в камеру.
«Он вышел к нам, словно из сказки, – рассказывает один из туристов, Абхилаш Сикар, – Я видел леопардов в Индии и Африке, но встреча с дальневосточным подвидом оказалось волшебной. Увидеть такую кошку на фоне снега – невероятно. Это несравнимо с наблюдением за животными в зоопарках – в глазах дикого зверя читается радость свободы. Прекрасно, что здесь эти животные находятся под защитой от браконьерства и вырубок леса».
Переднеазиатский, или дальневосточный леопард (лат. Panthera pardus orientalis) является редчайшим в мире представителем леопардов. Подвид находится на грани вымирания: в дикой природе осталось лишь около 100 особей. Посмотрите, как фотоловушки в национальном парке «Земля леопарда» зафиксировали кормление юных леопардов и сняли удивительные кадры на пересечении звериных троп.
Только здесь посетители зоопарка могут (если очень повезет) полюбоваться на редких пятнистых кошек в естественной среде обитания. По словам сотрудников национального парка, даже им редко удается наблюдать главных обитателей заповедной территории во всей красе. Однако на днях двум туристам из Индии и Монако улыбнулась невероятная удача: из специального укрытия для фотографов они смогли сделать впечатляющие снимки хищника, будто нарочно позировавшего им для фотосессии.
На снимках – самец Leo 12M, который носит имя Тайфун и является одним из старожилов нацпарка. Хотя иностранные гости «Земли леопарда» были надежно замаскированы в укрытии и оставались для пятнистого зверя невидимыми, он величавой и мягкой поступью прошелся перед направленными на него объективами, потерся о ствол дерева, оставляя метки когтей, и отдохнул в снегу. При этом леопард то и дело оглядывался, проницательно смотря прямо в камеру.
«Он вышел к нам, словно из сказки, – рассказывает один из туристов, Абхилаш Сикар, – Я видел леопардов в Индии и Африке, но встреча с дальневосточным подвидом оказалось волшебной. Увидеть такую кошку на фоне снега – невероятно. Это несравнимо с наблюдением за животными в зоопарках – в глазах дикого зверя читается радость свободы. Прекрасно, что здесь эти животные находятся под защитой от браконьерства и вырубок леса».
Переднеазиатский, или дальневосточный леопард (лат. Panthera pardus orientalis) является редчайшим в мире представителем леопардов. Подвид находится на грани вымирания: в дикой природе осталось лишь около 100 особей. Посмотрите, как фотоловушки в национальном парке «Земля леопарда» зафиксировали кормление юных леопардов и сняли удивительные кадры на пересечении звериных троп.