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В мире осталось всего несколько калифорнийских морских свиней
В мексиканском Калифорнийском заливе посчитали число оставшихся вакит.
Анастасия Баринова
20 марта 2019 в 18:46
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В северной части Калифорнийского залива живет эндемичная морская свинья вакита (лат. Phocoena sinus). Вид был открыт только в 50-х годах – ранее из-за сходства их относили к остальным представителям семейства морских свиней. Имя «vaquita» с испанского переводится как «маленькая корова»: если обычные морские свиньи в среднем вырастают до двух метров, то калифорнийский эндемик поменьше – не более 150 см в длину с максимальным весом всего в 50 кг.
В 1997 году ученым удалось подсчитать среднюю численность популяции вакит: около 600 особей, и вид был отнесен к находящимся на грани исчезновения. К сожалению, попытки спасти положение не удались: к 2016 году количество вакит не превышало трех десятков. Главными виновниками являются рыбаки-брконьеры: для добычи запрещенной к вылову рыбы тотоаба (лат. Totoaba macdonaldi) они расставляют сети, в которых гибнут морские свиньи.
Еще одной опасностью является качество воды: в Калифорнийский залив попадает большой объем хлорсодержащих пестицидов. И, наконец, из-за малой численности популяции животные прибегают к близкородственному скрещиванию, что приводит к ухудшению здоровья каждого следующего поколения. В такой ситуации у последних 30 особей не оставалось никакого шанса на выживание, и защитники природы разработали рискованный план по их перемещению в безопасную среду.
К сожалению, реализовать его не удалось: вакиты остались на своем привычном месте, и их ряды продолжали редеть. По последней оценке, основанной на акустических данных, летом в Калифорнийском заливе обитало от 6 до 22 уникальных морских свиней. Проанализировав материалы детальнее, ученые сошлись на том, что в живых остаются ровно 10 особей.
Экологи самостоятельно выходят в рейды, находя и извлекая расставленные на тотоабу сети. Но браконьеры всегда на шаг впереди, и на днях поступила очередная трагическая новость: экологи обнаружили еще одну морскую свинью, запутавшуюся в сетях и встретившую там свою смерть. Таким образом, в мире осталось лишь 9 вакит.
Узнайте, почему не удалось осуществить план по их переселению.
В 1997 году ученым удалось подсчитать среднюю численность популяции вакит: около 600 особей, и вид был отнесен к находящимся на грани исчезновения. К сожалению, попытки спасти положение не удались: к 2016 году количество вакит не превышало трех десятков. Главными виновниками являются рыбаки-брконьеры: для добычи запрещенной к вылову рыбы тотоаба (лат. Totoaba macdonaldi) они расставляют сети, в которых гибнут морские свиньи.
Еще одной опасностью является качество воды: в Калифорнийский залив попадает большой объем хлорсодержащих пестицидов. И, наконец, из-за малой численности популяции животные прибегают к близкородственному скрещиванию, что приводит к ухудшению здоровья каждого следующего поколения. В такой ситуации у последних 30 особей не оставалось никакого шанса на выживание, и защитники природы разработали рискованный план по их перемещению в безопасную среду.
К сожалению, реализовать его не удалось: вакиты остались на своем привычном месте, и их ряды продолжали редеть. По последней оценке, основанной на акустических данных, летом в Калифорнийском заливе обитало от 6 до 22 уникальных морских свиней. Проанализировав материалы детальнее, ученые сошлись на том, что в живых остаются ровно 10 особей.
«Одно из самых невероятных созданий исчезает с лица Земли навсегда. Однако Мексика только на бумаге запретила смертоносные рыболовные сети – контроль не осуществляется», – Сара Улеманн, директор международной программы американского Центра биологического разнообразия.
Экологи самостоятельно выходят в рейды, находя и извлекая расставленные на тотоабу сети. Но браконьеры всегда на шаг впереди, и на днях поступила очередная трагическая новость: экологи обнаружили еще одну морскую свинью, запутавшуюся в сетях и встретившую там свою смерть. Таким образом, в мире осталось лишь 9 вакит.
Узнайте, почему не удалось осуществить план по их переселению.