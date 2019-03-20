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На австралийском пляже нашли луна-рыбу. Люди поначалу подумали, что это розыгрыш
Луна-рыба может вырасти до трех метров в длину, более четырех — в высоту, а весить около двух с половиной тонн.
Анастасия Баринова
20 марта 2019 в 13:28
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На побережье Южной Австралии, в 25 километрах к востоку от устья реки Муррей, рыбаки нашли на отмели гигантскую рыбу-луну. Она была уже мертва, и все, что оставалось людям, это сфотографироваться с ней. Подруга одного из рыбаков опубликовала снимок в соцсетях, прокомментировав, что сама не поверила и поначалу решила, что это розыгрыш.
Длина находки составила 1,8 метра, но несмотря на внушительные размеры, это «середнячок» в мире луна-рыб. Обыкновенная луна-рыба, рыба-солнце или рыба-голова (лат. Mola mola) в среднем достигает 2,5-3 метров. Рекордсмен был пойман в 1908 году недалеко от Сиднея: его длина составляла 3,1 м, высота – 4,26 м, а масса – 2235 кг.
Несмотря на массивность, эти странно выглядящие рыбы безвредны для человека. Их зубы срощены в маленький клюв, который они даже не могут полностью закрыть и используют его, чтобы жевать медуз и зоопланктон. Нередко они принимают пластик за медуз, и это приводит к их гибели.
Посмотрите на другую гигантскую рыбу, найденную недавно в Австралии: несмотря на сходство, луной-рыбой она не является.
Длина находки составила 1,8 метра, но несмотря на внушительные размеры, это «середнячок» в мире луна-рыб. Обыкновенная луна-рыба, рыба-солнце или рыба-голова (лат. Mola mola) в среднем достигает 2,5-3 метров. Рекордсмен был пойман в 1908 году недалеко от Сиднея: его длина составляла 3,1 м, высота – 4,26 м, а масса – 2235 кг.
Несмотря на массивность, эти странно выглядящие рыбы безвредны для человека. Их зубы срощены в маленький клюв, который они даже не могут полностью закрыть и используют его, чтобы жевать медуз и зоопланктон. Нередко они принимают пластик за медуз, и это приводит к их гибели.
Посмотрите на другую гигантскую рыбу, найденную недавно в Австралии: несмотря на сходство, луной-рыбой она не является.