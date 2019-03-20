  • Как бегемоту чистят зубы: видео
    Фото: Zoos Victoria
  • Как бегемоту чистят зубы: видео
    Фото: Zoos Victoria
  • Как бегемоту чистят зубы: видео
    Фото: Zoos Victoria
Природа

Как бегемоту чистят зубы: видео

Даже животным необходимо заботиться о зубах!
Анастасия Баринова
20 марта 2019 в 13:51
447
По инициативе Всемирной федерации стоматологов 20 марта был назначен Днем здоровой полости рта. Привлечение внимания к проблемам в этой области необходимо: более 90% населения планеты страдает от заболеваний полости рта, которых можно было бы избежать благодаря своевременному лечению и гигиене.

В животном мире тоже возникают стоматологические проблемы (посмотрите на львицу с больным зубом). Для многих видов в роли стоматологов выступают другие представители фауны: например, бегемотам гигиену полости рта обеспечивают птицы и рыбы, своевременно вычищающие застрявшие остатки пищи.

Но в зоопарке «природных» стоматологов нет, поэтому на помощь зверям приходят ветеринары. Хотя бегемоты в основном едят траву, они обладают массивными зубами и клыками, помогающими им отбиваться от врагов. В австралийском парке Werribee Open Range специалисты ежедневно извлекают из их массивной пасти остатки пищи и промывают ее. Врачи также своевременно замечают источившиеся острые зубы, которые могут травмировать десну, и удаляют или подпиливают их. Для минимизации проблем все животные получают сбалансированную полезную пищу.

Представители зоопарка также добавляют, что гигиенические процедуры не представляют большого труда: бегемоты к ним привыкли и с радостью распахивают свою пасть, чтобы освежить ее.

Узнайте, как чистят зубы белые медведи.

Тоже интересно

Крокодилий стоматолог

Обсудить
СМИ2
Аналогов нет: в России создали оружие будущего
Аналогов нет: в России создали оружие будущего
Тоже интересно
Акулы научат людей отращивать зубы
Акулы научат людей отращивать зубы
Жажда жизни
Жажда жизни