Природа

Медведь-вандал наведался в избушку заповедника: видео

Косолапый ведет себя смело и уверенно, по-хозяйски.
Анастасия Баринова
20 марта 2019 в 12:08
  • Медведь-вандал наведался в избушку заповедника: видео
    Фото: Саяно-Шушенский Заповедник
Автоматические фотоловушки, установленные на территории Саяно-Шушенского заповедника, запечатлели, как медведь разоряет лесную избушку на реке Синяя. Такие помещения, предназначенные для временного проживания инспекторов и других работающих в лесу людей, всегда привлекают диких животных: они чувствуют новые запахи, в том числе манящие ароматы еды, и отправляются на разведку.

Специалисты заповедника отмечают, что «наведение своего порядка» в лесных избушках – обычная медвежья повадка. Забираясь в домик через дверь или окно, звери переворачивают там все вверх дном в поисках угощения. Они с легкостью находят запасы продуктов, которые обычно подвешены к потолку, прокусывают банки с консервами, рассыпают крупы, разливают растительное масло. Сопутствующий ущерб – сломанные столы, лавки и другая мебель.

Видео смонтировано из снимков с фоторегистраторов. «Акт вандализма» произошел еще в августе, но снимки удалось получить лишь недавно: река Синяя расположена в северной труднодоступной части территории Саяно-Шушенского заповедника, и этот участок очень сложен для прохождения. Сотрудники заповедника бывают в этом районе только несколько раз в году. Но каждый раз фотоловушки дают ценную информацию: именно здесь пролегает проторенная тропа одного из зимних звериных маршрутов.

Герой видео по-хозяйски вошел в избушку и заинтересовался первым же найденным предметом: газетой. Порвав бумагу, зверь снова наведался в домик и на этот раз вынес обрывки полиэтиленовой пленки, закрывавшей окно. Стеклянное окно в этой избе медведи разбили давно, но установить новое в удаленной местности заповедник не успел.

Закончив погром, косолапый по той же тропе отправился дальше по своим делам. Через пару недель к этой же избе пришел другой медведь, но в разгромленном помещении уже не оставалось ничего интересного, и он быстро ушел.

Комментируя видео, опытные путешественники говорят, что избушка построена вопреки правилам и будто бы «нарочно для медведей». Достаточно было сделать дверь, открывающуюся внутрь, и те не смогли бы ее открыть: известно, что они всегда тянут ее на себя.

Посмотрите, как белый медведь захватил гостиницу.

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