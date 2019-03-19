  • Погребенные заживо: как люди спасали коров из снежной ловушки
    Фото: Dale Jessie Vocu/Facebook
  • Погребенные заживо: как люди спасали коров из снежной ловушки
    Фото: Dale Jessie Vocu/Facebook
Природа

Погребенные заживо: как люди спасали коров из снежной ловушки

Мартовская метель оказалась неожиданностью не только для людей, но и для животных.
Анастасия Баринова
19 марта 2019 в 19:33
13 и 14 марта на Южную Дакоту обрушились сильные снегопады. При этом порывы ветра достигали 30 метров в секунду: это почти уровень урагана. Высота сугробов в некоторых местах составила 2,5 метров, и они образовались настолько быстро, что домашний скот, находившийся на выпасе, оказался в снежной ловушке.
  • Погребенные заживо: как люди спасали коров из снежной ловушки
    Фото: Dale Jessie Vocu/Facebook

Фермеры объединились и смогли вручную откопать шесть быков, коров и телят, но сколько еще животных осталось под завалами, неизвестно. Особое беспокойство вызывает тот факт, что многие коровы только что родили телят, а другие готовятся произвести потомство в ближайшие дни. Они особенно беспомощны среди глубокого снега.

К концу недели в регионе ожидается потепление, а с ним придут и наводнения. Узнайте, как коров спасают в Непале.

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