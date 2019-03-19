«Это отвратительно»: 40 кг пластика найдено в желудке погибшего клюворыла
Клюворылы – это китообразные из рода клюворылов семейства клюворыловых (которое включает в себя еще 4 других рода). Они могут достигать 7 метров в длину и весить 2-3 тонны. Эти киты являются лучшими в мире ныряльщиками среди всех млекопитающих – они могут погружаться на глубину почти до трех километров и задерживать дыхание более чем на 130 минут. Клюворылы являются одним из самых распространенных видов этого семейства китов в мире – они встречаются в большинстве океанов и морей по всему миру.
Несколько дней назад сотрудники частного музея «D'Bone Collector Museum» на Филлипинах обнаружили в водах залива Давао мертвого клюворыла и забрали тело для выяснения причин его гибели.
Позже они совершили вскрытие кита, и обнаружили в его желудке 40 кг пластиковых пакетов: в их числе оказались мешки для риса, пакеты с банановых плантаций и множество обычных пакетов из магазина. Полный список пластиковых изделий, находящихся в желудке погибшего клюворыла, музей опубликует позже.
«Это отвратительно. Это самое большое количество пластика, которое мы когда-либо видели в мертвом ките. Правительство должно принять меры против тех, кто принимает водные пути и океан за мусорные баки», – отметили сотрудники музея на своей странице в Facebook. Там же они выложили фотографии пластика, извлеченного из клюворыла.
Сегодня около 40% из 406 миллионов тонн производимого в год пластика используется для изготовления одноразовых предметов. Объем производства с середины прошлого века рос головокружительными темпами: почти половину всего мирового пластика изготовили за последние 15 лет. Накапливаясь в экосистемах, изделия из пластика наносят природе непоправимый вред.
По данным исследования от 2015 года, 60% пластиковых отходов попадают в океан из пяти азиатских стран – помимо Филлипин, это Китай, Индонезия, Вьетнам и Таиланд. Почитайте, как участь клюворыла ранее постигла кашалота в Индонезии и дельфина в Таиланде.