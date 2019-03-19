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Кусать, не открывая рта: опасные способности шпильковых змей
Яд может стать причиной серьезного некроза тканей.
Анастасия Баринова
19 марта 2019 в 14:38
Во время экспедиций, проходивших в Гвинее и Либерии, международная группа ученых обнаружила трех шпильковых змей нового вида. Ранее было известно около 20 видов этого семейства; все они обитают в Африке и имеют особое строение черепа и зубов. Для того, чтобы нанести ядовитый укус, им не нужно открывать рот: клыки (иногда складные) являются особенно длинными и выступают из пасти по бокам. Именно поэтому шпильковые змеи считаются одними из самых непредсказуемых и опасных. Они даже способны атаковать бросками вбок, чего соперники (или жертвы) от рептилий обычно не ожидают.
Большинство видов недостаточно ядовиты, чтобы убить человека, но токсин может стать причиной серьезного некроза тканей. Кроме того, при отсутствии своевременного лечения яд разрушает даже сердечные мышцы, поэтому специалисты напоминают о том, что опасность шпильковых змей нельзя недооценивать.
Заметив в лесах Либерии змею, биологи попытались поймать ее традиционным образом – схватив за голову. Но рептилия не открыла пасть, как сделала бы любая другая змея при защите; вместо этого она попыталась сжаться и совершила несколько боковых атак, целясь в исследователей торчащим из уголка рта клыком. Это позволило отнести змею к шпильковым, а дальнейшее изучение, включая анализ ДНК, показало, что герпетологам встретился новый эндемичный вид. Еще две такие же змеи были найдены на фруктовых плантациях на юго-востоке Гвинеи, на расстоянии около 27 километров от первой находки.
Новый вид получил название Atractaspis branchi в честь недавно умершего южноафриканского профессора Уильяма Роя Бранча (William Roy Branch), ведущего мирового эксперта по африканским рептилиям.
Статус вида неизвестен: необходимы новые экспедиции для того, чтобы определить ареал и собрать больше информации. Посмотрите на другую удивительную змею, умеющую летать.
Большинство видов недостаточно ядовиты, чтобы убить человека, но токсин может стать причиной серьезного некроза тканей. Кроме того, при отсутствии своевременного лечения яд разрушает даже сердечные мышцы, поэтому специалисты напоминают о том, что опасность шпильковых змей нельзя недооценивать.
Заметив в лесах Либерии змею, биологи попытались поймать ее традиционным образом – схватив за голову. Но рептилия не открыла пасть, как сделала бы любая другая змея при защите; вместо этого она попыталась сжаться и совершила несколько боковых атак, целясь в исследователей торчащим из уголка рта клыком. Это позволило отнести змею к шпильковым, а дальнейшее изучение, включая анализ ДНК, показало, что герпетологам встретился новый эндемичный вид. Еще две такие же змеи были найдены на фруктовых плантациях на юго-востоке Гвинеи, на расстоянии около 27 километров от первой находки.
Новый вид получил название Atractaspis branchi в честь недавно умершего южноафриканского профессора Уильяма Роя Бранча (William Roy Branch), ведущего мирового эксперта по африканским рептилиям.
Статус вида неизвестен: необходимы новые экспедиции для того, чтобы определить ареал и собрать больше информации. Посмотрите на другую удивительную змею, умеющую летать.