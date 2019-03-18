451
0
От скалы на британском пляже отвалился огромный кусок: видео
Опасный участок до сих пор закрыт.
Анастасия Баринова
18 марта 2019 в 17:25
436
На пляже у британского города Вест-Бэй в графстве Дорсет от скалы отвалилось несколько кусков общим весом около 1000 тонн.
На место происшествия прибыли службы скорой помощи, полиция и спасатели. К счастью, никто из людей не пострадал. Сейчас участок, заваленный камнями, остается оцепленным; доступ туда запрещен. Сотрудники береговой службы предупреждают, что не исключены новые оползни.
Людей просят держаться дальше от края скал, а также не прогуливаться возле них в плохую погоду: ветер, дождь и волны увеличивают шансы на размытие породы и обрушение скальных фрагментов.
Прибрежные скалы разрушаются довольно часто: посмотрите на еще один пример из Великобритании.
No one was hurt or killed when 1,000 tons of rock collapsed at East Beach yesterday. But it is extremely dangerous to be on or near cliffs when the wind is high and waves are strong. There is no minimum safe distance. Be wise: your life is not worth risking for a walk. pic.twitter.com/NGfy98rCm9— Environment AgencySW (@EnvAgencySW) 14 марта 2019 г.
Just been watching the live webcam at #WestBay Dorset @BridportWestBay on YouTube https://t.co/1ryTDPfAhF and watched as a chunk of cliff fell about 20 mins ago! #clifffall #dorsethour managed to get 3 screenshots of it falling - look closely pic.twitter.com/KXhk9IHud7— Karen (@dorsetforever) 12 марта 2019 г.
На место происшествия прибыли службы скорой помощи, полиция и спасатели. К счастью, никто из людей не пострадал. Сейчас участок, заваленный камнями, остается оцепленным; доступ туда запрещен. Сотрудники береговой службы предупреждают, что не исключены новые оползни.
Людей просят держаться дальше от края скал, а также не прогуливаться возле них в плохую погоду: ветер, дождь и волны увеличивают шансы на размытие породы и обрушение скальных фрагментов.
Прибрежные скалы разрушаются довольно часто: посмотрите на еще один пример из Великобритании.