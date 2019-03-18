  • От скалы на британском пляже отвалился огромный кусок: видео
    Фото: West Bay Coastguard Rescue Team
  • От скалы на британском пляже отвалился огромный кусок: видео
    Фото: dorsetforever/Twitter
Природа

От скалы на британском пляже отвалился огромный кусок: видео

Опасный участок до сих пор закрыт.
Анастасия Баринова
18 марта 2019 в 17:25
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На пляже у британского города Вест-Бэй в графстве Дорсет от скалы отвалилось несколько кусков общим весом около 1000 тонн.


На место происшествия прибыли службы скорой помощи, полиция и спасатели. К счастью, никто из людей не пострадал. Сейчас участок, заваленный камнями, остается оцепленным; доступ туда запрещен. Сотрудники береговой службы предупреждают, что не исключены новые оползни.

Людей просят держаться дальше от края скал, а также не прогуливаться возле них в плохую погоду: ветер, дождь и волны увеличивают шансы на размытие породы и обрушение скальных фрагментов.

Прибрежные скалы разрушаются довольно часто: посмотрите на еще один пример из Великобритании.

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