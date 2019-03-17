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Шаровидные выросты панциря у горбатки из рода Bocydium торчат над головой и напоминают гриб, убивающий насекомых.
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Самки горбаток Alchisme tridentata — заботливые мамы: они оберегают яйца и личинки до тех пор, пока молодые особи не будут готовы улететь. У нимф есть шипы и яркие, красные и желтые, пятна, предупреждающие хищника о возможной опасности.
Горбатки: виртуозные мастера маскировки
Если бы в мире существовал конкурс на звание «Самое странное насекомое», горбатки, или бодушки, стали бы абсолютными чемпионами. Странные выросты на панцире озадачивают любого, кто видит их впервые.
Многие горбатки щеголяют необычными украшениями – у представителей рода Bocydium (вверху), к примеру, они чем-то напоминают вертолет. Другим видам выросты помогают прикинуться колючкой, листком или птичьим пометом. Горбатки могут замаскироваться под муравья и осу, а еще более четырех десятков установленных видов и 700 видов, ожидающих научного описания, напоминают капельки воды.
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Горбатки рода Heteronotus подражают муравьям или осам.
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Самка Aetalion reticulatum охраняет недавно отложенные яйца.
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Phormophora maura.
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Нимфы Membracis отпугивают хищников шипами.
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Membracis elevata.
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Виды рода Chelyoidea маскируются под цвет и форму муравьев.
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Горбатки рода Cladonta притворяются птичьим пометом.
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Gelastogonia sp
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Adippe histrio.
Необычные выросты – это всего лишь видоизмененная переднеспинка, которая у других насекомых ничем не примечательна. Горбатки, видимо, числят выросты признаком своей неповторимости: их переднеспинка порой обретает гротескные формы.
Эти крохотные (до 1,7 сантиметра длиной) насекомые обитают на деревьях и других растениях по всему миру, но большая часть из примерно 3200 известных видов населяет тропики Нового Света. Так что фотографии для этой статьи мы делали в тропическом лесу Эквадора, где на одном листке может уместиться больше видов горбаток, чем существует во всей Европе (пять!).
Горбатки принадлежат к цикадовым. Как и другие представители этой группы, они добывают пищу с помощью колюще-сосущего ротового аппарата, похожего на иглу с двумя каналами: сок растения всасывается через один канал, а по другому выводится слюна, разжижающая растительные ткани.
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Маленькая Alchisme grossa отпугивает хищника длинными шипами. Эту горбатку потревожил фотограф: она отлетела от него подальше и уселась на красный листок. Но чаще всего представителей вида можно встретить на листве, схожей по оттенку с их расцветкой: хотя эти насекомые и не выглядят аппетитно, искушать судьбу они все же не хотят. Как писал Аристотель, природа ничего не делает зря, просто понять истинное предназначение щеголеватых отростков у крохотных горбаток мы пока не смогли.
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Представитель рода Bocydium показывает, насколько горбатки миниатюрны.
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Горбатка Cladonota biclavata обследует дерево у реки Напо в Эквадоре. Этот вид обитает в Южной Америке, от Мексики до Аргентины, и отличается особенно разросшейся переднеспинкой. «То, что эти насекомые могут прыгать и даже летать с таким наростом, само по себе невероятно», — считает Крис Дитрих, куратор отдела насекомых из Института естественной истории штата Иллинойс. Тем не менее эта горбатка легко справляется и с полетами, и с прыжками.
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Горбатки могут прикинуться кем и чем угодно, но цель маскировки одна: не быть похожими на аппетитную добычу. Например, Stegaspis fronditia похож на колючий листок.
Поскольку эти насекомые зачастую всю жизнь питаются соком только одного растения, большинство видов неопасны для важных зерновых культур. Отчасти поэтому горбаток почти не изучали, и даже предназначение выростов до сих пор остается не до конца разгаданным. Есть предположение, что эта часть переднеспинки защищает горбаток: шипы и гребни предупреждают хищника, что такую добычу будет трудно проглотить, а яркие расцветки – что она еще и ядовитая. Еще одно средство защиты – мимикрия, искусство маскировки: скажем, странные шарики у представителей рода Bocydium напоминают плодовые тела кордицепса – тропического гриба, паразитирующего на насекомых и убивающего их.
Стюарт МакКами, исследователь из Лаборатории по энтомологической систематике при Министерстве сельского хозяйства США, утверждает, к чувствительным щетинкам на переднеспинке горбаток подходят нервы, воспринимающие некие сигналы извне и помогающие насекомому ощущать, что происходит вокруг.
Хотя эти цикадовые кажутся нам безмолвными, они умеют обмениваться сигналами. Рекс Кокрофт, энтомолог из Университета Миссури, объясняет способ общения горбаток так: в отличие от своих родственников – цикад, которые, часто напрягая мышцы брюшка, прикрепленные к особым пластинкам – цимбалам, заставляют их вибрировать (что мы и воспринимаем как пение), горбатки вибрируют всем телом, сотрясая заодно и растение, на котором сидят. Эта вибрация служит сигналом для сородичей. Кокрофт и его коллеги, записав сигналы с помощью специальной аппаратуры, выяснили, что горбатки на самом деле издают целую симфонию, недоступную нашему уху: щелчки, чириканье и щебетание.
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Hypsoprora sp. напоминает помет.
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Membracis bucktoni.
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Горбатки рода Heteronotus подражают муравьям или осам.
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Представительница трибы Ceresini.
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Дьявольская горбатка (Hemikyptha marginata) — самая большая в семействе и, судя по украшениям, настоящая бодушка.
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Stegaspis fronditia.
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Общественная пчела мелипона собирается полакомиться медвяной росой двух самок Aetalion reticulatum.
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Горбатки рода Heteronotus подражают муравьям или осам.
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Представитель рода Anchistrotus может лишиться своего «шлема», но его жизни такая потеря не угрожает.
Способность общаться помогает горбаткам защищать личинки. Если обычно самки насекомых, отложив яйца, сразу покидают их, самки горбатки охраняют свой выводок до тех пор, пока нимфы не вырастут и не улетят. Когда к растению направляется хищник, ближайшая к нему нимфа подает тревожный вибросигнал. Ее братья и сестры улавливают сигнал и начинают его повторять, усиливая звук. Мать тут же отправляется защищать свое потомство, угрожающе встряхивая крылышками и нанося обидчику удары булавовидными задними голенями.
Иногда горбаток защищают муравьи – в обмен на медвяную росу, – сладкую жидкость, которую те выделяют, потребляя растительные соки.
Огромное разнообразие видов горбаток подразумевает обилие сюрпризов. Стюарт МакКами считает, что необычные особенности этих насекомых делают его работу с насекомыми похожей на нескончаемый Новый год.