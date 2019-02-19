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«Проблемный» крокодил-гигант наконец-то пойман в Австралии. Он будет жить долго и счастливо
600-килограммовая рептилия около года донимала жителей острова Батерст (Северная территория).
Анастасия Баринова
15 марта 2019 в 19:01
Остров Батерст в Австралии является частью резервации аборигенов. Местные общины немногочисленны – крупнейшее поселение насчитывает 1400 человек. За последние месяцы их жизнь значительно усложнилась: по соседству поселился огромный крокодил, который за год съел 12 собак. Время от времени он также пытался нападать на людей; к счастью, в этих случаях жертв удалось избежать.
В конце концов власти отреагировали на жалобы и выслали полицейских, которые смогли поймать рептилию. Помощь им оказывали специалисты, в том числе Мэтт Райт (Matt Wright), пилот, эксперт по дикой природе и участник программы National Geographic «Outback Wrangler».
Между тем он не является рекордсменом по размерам: в 2016 году при помощи Райта была поймана рептилия длиной 5,58 м и массой 890 кг, и даже она была второй по величине из попадавшихся на глаза людям.
Узнайте о крокодиле-рекордсмене.
В конце концов власти отреагировали на жалобы и выслали полицейских, которые смогли поймать рептилию. Помощь им оказывали специалисты, в том числе Мэтт Райт (Matt Wright), пилот, эксперт по дикой природе и участник программы National Geographic «Outback Wrangler».
«Здесь живет много детей, все они купаются. Вопрос времени, когда проблемный крокодил кого-нибудь съест», – Мэтт Райт.Животное доставили на крокодиловую ферму, где оно будет жить на территории в 120 гектаров в окружении представителей своего вида. По оценкам владельца фермы, это может продлится еще полвека: крокодил относительно молод и здоров.
Между тем он не является рекордсменом по размерам: в 2016 году при помощи Райта была поймана рептилия длиной 5,58 м и массой 890 кг, и даже она была второй по величине из попадавшихся на глаза людям.
Узнайте о крокодиле-рекордсмене.