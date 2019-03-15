2603
1
Пятнистое пополнение: в американском зоопарке родились редчайшие леопарды
Подвид находится на грани исчезновения.
Анастасия Баринова
15 марта 2019 в 17:32
25
В зоопарке Коннектикута на свет появилось два детеныша амурских, или дальневосточных леопардов (лат. Panthera pardus orientalis). Подвид находится на грани вымирания: в дикой природе осталось лишь около 100 особей. Обитая в районе российско-китайской границы, дальневосточный леопард страдает от двух угроз: браконьерства и исчезновения среды обитания.
В 2017 году в зоопарк Коннектикута из Копенгагена приехала пятилетняя самка по кличке Фрея (Freya), а в пару ей из зоопарка Денвера был доставлен четырехлетний самец по кличке Сочи (Sochi). Программа по воспроизводству вымирающих видов оказалась успешной: в январе 2019 года они стали родителями. Правда, один из троих родившихся малышей не выжил, зато оставшиеся два набрались сил и совершенно здоровы.
Специалисты отмечают, что обычно у дальневосточных леопардов рождается 2 детеныша. Сразу три для первой беременности – это чудо, а смерть одного наступила в результате трагического несчастного случая: его травмировала мать. Выжившие разнополые малыши отличаются по расцветке: самка оказалась носителем меланизма – на всей территории США существует лишь один леопард такой окраски.
Сейчас детеныши растут под присмотром специалистов: Фрея продолжала оказывать им чрезмерное внимание, и ветеринары испугались последствий. В дикой природе смертность первого помета крайне высока: оттачивая материнский инстинкт, неопытная кошка нередко совершает ошибки. Одна из наиболее распространенных проблем – мать слишком тщательно вылизывает котят своим шершавым языком, повреждая их нежную кожу, что приводит к инфекциям, с которыми те не могут справиться.
Имена малышам еще не выбраны, и увидеть их в экспозиции зоопарка пока нельзя, однако сотрудники планируют оборудовать вольер веб-камерами. Узнайте о дальневосточных леопардах больше.
В 2017 году в зоопарк Коннектикута из Копенгагена приехала пятилетняя самка по кличке Фрея (Freya), а в пару ей из зоопарка Денвера был доставлен четырехлетний самец по кличке Сочи (Sochi). Программа по воспроизводству вымирающих видов оказалась успешной: в январе 2019 года они стали родителями. Правда, один из троих родившихся малышей не выжил, зато оставшиеся два набрались сил и совершенно здоровы.
Специалисты отмечают, что обычно у дальневосточных леопардов рождается 2 детеныша. Сразу три для первой беременности – это чудо, а смерть одного наступила в результате трагического несчастного случая: его травмировала мать. Выжившие разнополые малыши отличаются по расцветке: самка оказалась носителем меланизма – на всей территории США существует лишь один леопард такой окраски.
Сейчас детеныши растут под присмотром специалистов: Фрея продолжала оказывать им чрезмерное внимание, и ветеринары испугались последствий. В дикой природе смертность первого помета крайне высока: оттачивая материнский инстинкт, неопытная кошка нередко совершает ошибки. Одна из наиболее распространенных проблем – мать слишком тщательно вылизывает котят своим шершавым языком, повреждая их нежную кожу, что приводит к инфекциям, с которыми те не могут справиться.
Имена малышам еще не выбраны, и увидеть их в экспозиции зоопарка пока нельзя, однако сотрудники планируют оборудовать вольер веб-камерами. Узнайте о дальневосточных леопардах больше.