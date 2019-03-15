1462
1
Массовое нашествие бабочек в Калифорнии: фото и видео
Репейницы ежегодно совершают осенне-весенние миграции, но в этом сезоне их необычайно много.
Анастасия Баринова
15 марта 2019 в 15:41
483
Североамериканские бабочки-репейницы (лат. Vanessa cardui) проводят зиму в калифорнийских и мексиканских пустынях, где набираются сил и плодятся, а затем отправляются на север со скоростью до 40 километров в час, практически без остановок. Их скопления столь велики, что ученые принимают их за птичьи стаи.
Но в этом году ярких и красивых насекомых прилетело еще больше, чем обычно – теплая зима снизила смертность и увеличила рождаемость бабочек, а обилие осадков привело к росту большего числа цветов, нектаром которых питаются репейницы. Жители Южной Калифорнии публикуют красочные снимки, а специалисты отмечают, что такого масштаба не наблюдалось по крайней мере с 2005 года, когда над регионом пролетело около миллиарда репейниц.
К сожалению, вскоре такие красочные полеты, радующие жителей Южной Калифорнии, могут прекратиться: численность насекомых стремительно сокращается. В особой группе риска – бабочки, в том числе похожие на репейниц монархи.
Look at what's flying into Denver! Radar from last hour showing what we believe to be birds. Any bird experts know what kind? #ornithology pic.twitter.com/EAqzdMwpFU— NWS Boulder (@NWSBoulder) 3 октября 2017 г.
Но в этом году ярких и красивых насекомых прилетело еще больше, чем обычно – теплая зима снизила смертность и увеличила рождаемость бабочек, а обилие осадков привело к росту большего числа цветов, нектаром которых питаются репейницы. Жители Южной Калифорнии публикуют красочные снимки, а специалисты отмечают, что такого масштаба не наблюдалось по крайней мере с 2005 года, когда над регионом пролетело около миллиарда репейниц.
1) Walking the dogs this a.m. I found myself in the midst of the Butterfly migration. My first experience with this phenomenon. I'd imagined it to be a casual, drifting multitude, like a confetti cloud. Not at all. These «Painted Ladies» were headed north with speed & purpose-- pic.twitter.com/J0IazDDjVB— Peter MacNicol (@PeterMacNicol1) 12 марта 2019 г.
Butterfly in the skkkyyy... #paintedladies @WindwardSchool pic.twitter.com/4YYV107br0— Dr. Melanie Arias (@20thC_Melanie) 12 марта 2019 г.
К сожалению, вскоре такие красочные полеты, радующие жителей Южной Калифорнии, могут прекратиться: численность насекомых стремительно сокращается. В особой группе риска – бабочки, в том числе похожие на репейниц монархи.