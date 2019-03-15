  • Массовое нашествие бабочек в Калифорнии: фото и видео
    Фото: blugeisha325/Instagram
  • Массовое нашествие бабочек в Калифорнии: фото и видео
    Фото: lalovinyogini/Instagram
  • Массовое нашествие бабочек в Калифорнии: фото и видео
    Фото: virgojennie/Instagram
  • Массовое нашествие бабочек в Калифорнии: фото и видео
    Фото: pojiboy/Instagram
  • Массовое нашествие бабочек в Калифорнии: фото и видео
    Фото: silltosidewalk/Instagram
Природа

Массовое нашествие бабочек в Калифорнии: фото и видео

Репейницы ежегодно совершают осенне-весенние миграции, но в этом сезоне их необычайно много.
Анастасия Баринова
15 марта 2019 в 15:41
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Североамериканские бабочки-репейницы (лат. Vanessa cardui) проводят зиму в калифорнийских и мексиканских пустынях, где набираются сил и плодятся, а затем отправляются на север со скоростью до 40 километров в час,  практически без остановок. Их скопления столь велики, что ученые принимают их за птичьи стаи.

Но в этом году ярких и красивых насекомых прилетело еще больше, чем обычно – теплая зима снизила смертность и увеличила рождаемость бабочек, а обилие осадков привело к росту большего числа цветов, нектаром которых питаются репейницы. Жители Южной Калифорнии публикуют красочные снимки, а специалисты отмечают, что такого масштаба не наблюдалось по крайней мере с 2005 года, когда над регионом пролетело около миллиарда репейниц.



К сожалению, вскоре такие красочные полеты, радующие жителей Южной Калифорнии, могут прекратиться: численность насекомых стремительно сокращается. В особой группе риска – бабочки, в том числе похожие на репейниц монархи.

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