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Леопард погнался за обезьяной и застрял на дереве
Леопарды хорошо лазают по деревьям, но на этот раз что-то пошло не так.
Анастасия Баринова
14 марта 2019 в 17:49
Леопарды охотятся в одиночку, используя два основных приема: они либо подкрадываются к жертве, заприметив ее издалека, либо терпеливо ожидают в засаде. Чаще всего этот пятнистый хищник питается копытными: антилопами, оленями, косулями и другими, но при их отсутствии обращает внимание на других животных, от грызунов и обезьян до птиц и пресмыкающихся. Не брезгует он и падалью. В общей сложности насчитывается 100 видов добычи, интересующей леопарда в качестве трапезы или легкой закуски.
Однако любая охота может обернуться непредсказуемым финалом даже для таких умелых охотников, и недавно в неловкую ситуацию попал леопард в центральной Индии. 11 марта один из жителей деревни Даррипара штата Чхаттисгарх заметил хищника, который застрял на дереве. Он гнался за обезьяной, но та ловко преодолела все препятствия и убежала, а кошка оказалась в естественной ловушке среди ветвей.
Леопард не решался ни спрыгнуть, ни спуститься вниз: он даже не предпринимал попыток, поскольку внизу столпились местные жители, собравшиеся на редкое зрелище. Только когда стемнело и люди разошлись, животное осторожно покинуло место своего заточения, проведя там в общей сложности 12 часов.
Посмотрите, как люди спасают леопарда, упавшего в колодец.
Однако любая охота может обернуться непредсказуемым финалом даже для таких умелых охотников, и недавно в неловкую ситуацию попал леопард в центральной Индии. 11 марта один из жителей деревни Даррипара штата Чхаттисгарх заметил хищника, который застрял на дереве. Он гнался за обезьяной, но та ловко преодолела все препятствия и убежала, а кошка оказалась в естественной ловушке среди ветвей.
Леопард не решался ни спрыгнуть, ни спуститься вниз: он даже не предпринимал попыток, поскольку внизу столпились местные жители, собравшиеся на редкое зрелище. Только когда стемнело и люди разошлись, животное осторожно покинуло место своего заточения, проведя там в общей сложности 12 часов.
Посмотрите, как люди спасают леопарда, упавшего в колодец.