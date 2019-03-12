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  • В Долине Смерти появилось озеро: климатический феномен
    Фото: elliotmcgucken/Instagram
  • В Долине Смерти появилось озеро: климатический феномен
    Фото: elliotmcgucken/Instagram
Природа

В Долине Смерти появилось озеро: климатический феномен

В Долине Смерти образовалось озеро длиной 16 километров.
Анастасия Баринова
14 марта 2019 в 15:13
На прошлой неделе в Южной Калифорнии бушевал шторм: за два дня уровень осадков составил 2,2 см, что в три раза превышает месячную норму. В результате в одном из самых жарких и сухих мест планеты – Долине Смерти – появилось озеро.

Несмотря на засушливый климат и рекордно высокие температуры этой местности (в 1913 году здесь было зафиксировано +56,7 °C, и даже средняя температура марта составляет +23 °C), здесь иногда образуются временные водоемы. Один из самых известных – Бэдуотер: это самая глубокая (86 м) наземная впадина на территории Северной Америки, и если вода бы задержалась в Долине Смерти – то в первую очередь она скопилась бы в ней.


Это редкое природное явление и хотел снять фотограф Эллиот МакГакен (Elliott McGucken), но добраться до Бэдуотера он не смог: дорогу преградило озеро длиной около 16 км.


Опубликовав снимки, автор говорит: «Это ощущение сюрреализма – увидеть так много воды в самом сухом месте на Земле». Временное озеро находится в восточной области национального парка «Долина Смерти», около Солт-Крика и горного хребта Панаминт.

Правда, по мнению метеорологов, «освежить» самую засушливую точку планеты не так уж сложно: вода с трудом впитывается в твердую пустынную почву, поэтому даже умеренные осадки могут привести к наводнениям.

Представители парка отметили, что озеро уже сейчас уменьшается прямо на глазах. И, к сожалению, в этом году дожди в этот регион пришли слишком поздно для того, чтобы пустыня зацвела: это происходит раз в несколько лет, но только в случае, если осадки выпадают зимой, успевают пропитать почву и оживить «спящие» семена.

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