Жажда жизни: как распределены ресурсы питьевой воды в мире
Никто не будет спорить с тем, насколько важную роль в нашей жизни играет вода: и дело не только в том, что мы на две трети из нее состоим, а врачи и фитнес-тренеры в один голос советуют пить не меньше 2,5 литров в день, приговаривая «Stay hydrated!» Все мы хотим пить когда и сколько пожелаем, готовить еду и мыть посуду, принимать расслабляющие ванны, стирать вещи и поливать грядки на даче.
В преддверии Всемирного дня воды (учрежденного ООН 22 марта) мы решили вспомнить, как обстоят дела с пресноводными ресурсами на нашей планете. И если на первый взгляд все сносно, то при глубоком анализе становится понятно: пресная вода – самый ценный ресурс в мире, ценнее «черного золота», драгоценных металлов и древесины. И его катастрофически не хватает.Жидкое золото
По данным Всемирной организации здравоохранения, приблизительно 2.1 миллиарда человек в мире страдают от отсутствия или ограниченного доступа к чистой питьевой воде, из которых:
• 1.3 миллиарда обеспечены водой на базовом уровне: они имеют доступ к благоустроенным источникам питьевой воды, добраться до которых можно примерно за 30 минут.
Остаются ещё 838 миллионов человек…
• 263 миллиона имеют ограниченный доступ к воде – до благоустроенного источника питьевой воды им нужно добираться более 30 минут.
• 423 миллиона берут воду из открытых колодцев.
• 152 миллиона вынуждены использовать неочищенную воду из озер, прудов, рек и ручьев.
А ведь вода вода является важным элементом не только для для здоровой жизни, но и для роста благосостояния, образования и развития. Например, во многих странах свободный доступ к водным ресурсам предполагает, что мальчикам и девочкам больше не нужно тратить время на то, чтобы достать воду, – они могут использовать его для образования, что в долгосрочной перспективе послужит экономическому и социальному развитию общества. Осознать важность воды как уникального источника жизни и будущего – наша общая задача. А иногда пресная вода играет ключевую роль и для культурного развития: так, она оказалась главным секретом знаменитых статуй острова Пасхи!
Воды всем, и пусть никто не уйдет обиженным
Для того, чтобы решить проблему нехватки питьевой воды, ежегодно придумывается и реализуется множество смелых, даже фантастических проектов. Например, в Марокко добывают питьевую воду из тумана: специальные сети конденсируют густые туманы высоко в горах и обеспечивают водой сотни жителей деревень неподалеку. Успешно прошла испытания и «питьевая» книга, страницы которой можно использовать в качестве фильтров для воды.
Однако судя по статистике, пока этого недостаточно. В случае, если не будет выработана стратегия по более экономному потреблению водных ресурсов – к 2030 году дефицит питьевой воды составит 40% от потребностей. Избежать этого можно только совместной работой всех государств мира. ООН предлагает им пересмотреть приоритеты использования воды. Кроме того, в каждой точке планеты необходимо не только экономить водные ресурсы, но и эффективнее фильтровать сточные воды.
Первоочередная задача
Чтобы справиться с этой ситуацией, ООН предлагает проанализировать причины её возникновения. Слоган “Leaving No One Behind” («Не оставаться в стороне») призван напомнить о том, что доступная чистая вода – это фундаментальное право человека и важная часть того мира, в котором мы хотим жить. Как мировое сообщество мы не можем двигаться вперед, пока 3 из 10 человек на планете страдают от отсутствия свободного доступа к источникам чистой питьевой воды.
ООН также обращает внимание на то, как отсутствие необходимой инфраструктуры, низкий уровень услуг, неравенство и бедность, изменение климата и рост населения (к 2030 году численность жителей планеты достигнет 8.5 миллиардов, а к 2050 году составит уже 9.7 миллиардов) влияют на возможность обеспечить водой жителей всех регионов.
Наглядная иллюстрация
С целью повышения осведомленности в данном вопросе в этом году фонд We Are Water распространяет карту мира, которая демонстрирует доступ жителей каждой страны к водным ресурсам и позволяет быстро определить регионы, где проблема стоит наиболее остро. Цель данной акции – поддержать кампанию ООН «Leaving No One Behind» («Не оставаться в стороне»), которая отсылает к 6 пункту в перечне Целей в области устойчивого развития, а именно: «Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов, а также улучшение санитарных условий для всех».
Еще фонд We Are Water проводит масштабную акцию The hidden life of water (Тайная жизнь воды), призванную привлечь внимание мировой общественности к проблеме нехватки водных ресурсов и их несбалансированного распределения. Задача акции – повысить осведомленность общества о проблемах, связанных с нехваткой пресной воды, и сформировать общественное мнение насчет необходимости создания новой культуры водных ресурсов, обеспечивающей справедливое развитие и устойчивое управление этими ресурсами по всему миру. За успехами и обновлениями проекта можно следить по хештегу #thehiddenlifeofwater.
В рамках Всемирного дня воды фонд We Are Water организует специальные акции, включающие проведение различных мероприятий и круглых столов в странах, где представлен Фонд, в их числе Испания, Португалия, Великобритания, Аргентина и Индия.
О фонде We Are Water
Создание фонда We Are Water является инициативой компании Roca (www.ru.roca.com), крупнейшего производителя товаров для ванных комнат, который уделяет особое внимание устойчивому развитию и бережному отношению к окружающей среде. Компания ставит перед собой глобальные цели, активно внедряя передовые технологии, позволяющие рационально использовать природные ресурсы. Совершенствование производственного оборудования, максимально эффективное использование сточных вод, инвестиции в современные инновационные разработки позволяют существенно снизить потребление энергии и воды.