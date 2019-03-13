1270
1
Гиены против гиеновидных собак: кто кого
Встреча была скорее демонстрацией силы, чем настоящей атакой — к счастью для гиены и ее детеныша.
Анастасия Баринова
13 марта 2019 в 19:15
7 января 2019 житель ЮАР Клинтон Делпорт (Clinton Delport) ехал по трассе рядом с Национальным парком Крюгера. Ему попалась на глаза пара гиен – мать с детенышем – и мужчина, остановив машину, принялся за ними наблюдать. Внезапно с другой стороны дороги появилась стая гиеновидных собак – и Делпорт поспешил заснять встречу зверей на видео.
Несмотря на похожие (в русском) названия, пятнистая гиена (лат. Crocuta crocuta) и гиеновидная собака (лат. Lycaon pictus) – не родственники: первые относятся к семейству гиеновые, вторые – к псовым. И хотя пятнистая гиена – довольно крупное животное с размером тела до 1,3 м и высотой в холке 80 см, в тот раз перевес был на стороне гиеновидных собак: они около метра в длину, зато их стая насчитывала 17 особей. Мать-гиена встала на защиту потомства и норы – а ее детеныш (самец это или самка – не известно) держался рядом.
К счастью, схватки так и не случилось: собаки потеряли интерес и продолжили свой путь по шоссе. По мнению Делпорта, собаки и не планировали затевать кровопролитие – они лишь хотели продемонстрировать силу. Посмотрите на другие интересные сцены из южноафриканского парка.
Несмотря на похожие (в русском) названия, пятнистая гиена (лат. Crocuta crocuta) и гиеновидная собака (лат. Lycaon pictus) – не родственники: первые относятся к семейству гиеновые, вторые – к псовым. И хотя пятнистая гиена – довольно крупное животное с размером тела до 1,3 м и высотой в холке 80 см, в тот раз перевес был на стороне гиеновидных собак: они около метра в длину, зато их стая насчитывала 17 особей. Мать-гиена встала на защиту потомства и норы – а ее детеныш (самец это или самка – не известно) держался рядом.
К счастью, схватки так и не случилось: собаки потеряли интерес и продолжили свой путь по шоссе. По мнению Делпорта, собаки и не планировали затевать кровопролитие – они лишь хотели продемонстрировать силу. Посмотрите на другие интересные сцены из южноафриканского парка.