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Королева слонов: редкие фото
На планете насчитывается до 30 слонов со столь огромными бивнями.
Анастасия Баринова
13 марта 2019 в 16:40
Одно из отличий африканских слонов состоит в том, что бивни вырастают у представителей обоих полов, тогда как у индийских слонов ими могут похвастаться только самцы. В среднем длина бивней слона не превышает 1,5 метра, но в редких случаях этот показатель может быть выше. Самым известным до недавнего времени обладателем гигантских бивней был Сатао, живший в Восточном Цаво, национальном парке Кении. С бивнями длиной более двух метров он являлся лакомой приманкой для браконьеров и, несмотря на все усилия по его защите, рейнджеры не справились: в 2014 году животное было найдено мертвым с отпиленными бивнями.
По данным специалистов, в эти дни на планете живет лишь не более 30 слонов с «супербивнями», и их местоположение держится в секрете. Недавно от старости в том же заповеднике умерла слониха по кличке F_Mu1, и о ней стало известно только теперь благодаря работам британского фотографа Уилла Буррард-Лукаса.
Буррард-Лукас провел в Кении 18 месяцев, снимая дикую природу в рамках проекта по поддержке заповедника. 60-летняя F_Mu1 попала в объектив его камеры незадолго до смерти, но автор не планировал публиковать снимки, чтобы не привлекать внимания браконьеров. По его словам, уже тогда она выглядела истощенной и усталой, но она все еще грациозно шагала по саванне, царапая землю своими бивнями.
Буррард-Лукас снимал слониху на протяжении нескольких дней; животное привыкло к нему, проявляло доброжелательность и позволяло себя гладить. Посмотрите на другой редкий кадр, сделанный этим фотографом: в Кении он также снял черного леопарда.
По данным специалистов, в эти дни на планете живет лишь не более 30 слонов с «супербивнями», и их местоположение держится в секрете. Недавно от старости в том же заповеднике умерла слониха по кличке F_Mu1, и о ней стало известно только теперь благодаря работам британского фотографа Уилла Буррард-Лукаса.
Буррард-Лукас провел в Кении 18 месяцев, снимая дикую природу в рамках проекта по поддержке заповедника. 60-летняя F_Mu1 попала в объектив его камеры незадолго до смерти, но автор не планировал публиковать снимки, чтобы не привлекать внимания браконьеров. По его словам, уже тогда она выглядела истощенной и усталой, но она все еще грациозно шагала по саванне, царапая землю своими бивнями.
«Если бы я не смотрел на нее своими глазами, я бы не поверил, что такой слон в нашем мире может существовать», – Буррард-Лукас .В Восточном Цаво живет самая крупная популяция слонов во всей стране, и, как добавляет съемочная группа, встретить обладателя супербивней – это как найти иголку в стоге сена. Однако представители заповедника помогли организовать поиск с воздуха.
Буррард-Лукас снимал слониху на протяжении нескольких дней; животное привыкло к нему, проявляло доброжелательность и позволяло себя гладить. Посмотрите на другой редкий кадр, сделанный этим фотографом: в Кении он также снял черного леопарда.