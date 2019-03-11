Поехали с нами!
По Шёлковому пути с «National Geographic Россия»
В Узбекистан с шеф-фотографом Андреем Каменевым!
Подробнее
  • Снежные Альпы выросли под Санкт-Петербургом
    Фото: egorshinvalya/Instagram
  • Снежные Альпы выросли под Санкт-Петербургом
    Фото: _vse_nichego_/Instagram
  • Снежные Альпы выросли под Санкт-Петербургом
    Фото: piter_photofocus/Instagram
  • Снежные Альпы выросли под Санкт-Петербургом
    Фото: piter_photofocus/Instagram
  • Снежные Альпы выросли под Санкт-Петербургом
    Фото: koanjey/Instagram
Природа

Снежные Альпы выросли под Санкт-Петербургом

На берегу Финского залива появились огромные ледяные глыбы.
Анастасия Баринова
12 марта 2019 в 18:00
В Зеленогорске на берегу Финского залива внезапно выросли крупные ледяные глыбы. Публикуя снимки в соцсетях, местные жители отмечают, что некоторые из глыб сравнимы с двухэтажным домом. Причинами этих образований (их называют торосы) стали перепады температуры, обильные осадки и сильный ветер в сочетании с техногенным фактором: в связи с угрозой наводнения была закрыта дамба.




В связи с этим экологи беспокоятся за нерп и серых тюленей, которые облюбовали для своих лежбищ побережье залива: буря поломала очень много льда, и на унесенных ветром и волнами льдинах наверняка оказались новорожденные детеныши. В опасности и взрослые особи: они не смогут преодолеть торосы, направляясь к берегу.

Узнайте, как жителей Гренландии эвакуировали из-за айсберга.

Тоже интересно

Облака окружили айсберг: фото

Обсудить
СМИ2
Страны, где россиянам лучше не показываться
Страны, где россиянам лучше не показываться
Тоже интересно
Как на воде появляются идеальные ледяные круги: видео
Как на воде появляются идеальные ледяные круги: видео
Костюм, ставший легендой
Бикини: слитно или раздельно
Бикини: слитно или раздельно