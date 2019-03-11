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Снежные Альпы выросли под Санкт-Петербургом
На берегу Финского залива появились огромные ледяные глыбы.
Анастасия Баринова
12 марта 2019 в 18:00
В Зеленогорске на берегу Финского залива внезапно выросли крупные ледяные глыбы. Публикуя снимки в соцсетях, местные жители отмечают, что некоторые из глыб сравнимы с двухэтажным домом. Причинами этих образований (их называют торосы) стали перепады температуры, обильные осадки и сильный ветер в сочетании с техногенным фактором: в связи с угрозой наводнения была закрыта дамба.
В связи с этим экологи беспокоятся за нерп и серых тюленей, которые облюбовали для своих лежбищ побережье залива: буря поломала очень много льда, и на унесенных ветром и волнами льдинах наверняка оказались новорожденные детеныши. В опасности и взрослые особи: они не смогут преодолеть торосы, направляясь к берегу.
Узнайте, как жителей Гренландии эвакуировали из-за айсберга.
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В связи с этим экологи беспокоятся за нерп и серых тюленей, которые облюбовали для своих лежбищ побережье залива: буря поломала очень много льда, и на унесенных ветром и волнами льдинах наверняка оказались новорожденные детеныши. В опасности и взрослые особи: они не смогут преодолеть торосы, направляясь к берегу.
Узнайте, как жителей Гренландии эвакуировали из-за айсберга.