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Дайвер в пасти кита: видео
Он хотел сфотографировать акул, преследующих косяк рыб, но угодил в челюсти кита!
Анастасия Баринова
12 марта 2019 в 19:23
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Райнеру Шимпфу (Rainer Schimpf), фотографу из ЮАР – 51 год. Последние 15 лет он регулярно проводит дайвинг-туры, но недавнее погружение выдалось особенным.
В феврале снимал ход сардин (sardine run – так называется ежегодная миграция миллиардов рыб вдоль юго-восточного берега Африки). В компании других фотографов Райнер отправился в район Порт-Элизабет: здесь сардин ловят акулы, пингвины, тюлени, птицы (вроде чаек, олушей и бакланов), дельфины и киты. Однако в тот день ныряльщик сам стал «добычей», угодив в пасть кита.
Его зажал в пасти усатый кит – точнее, полосатик Брайда. Животные этого вида могут достигать 15 метров в длину и весить под 25 тонн.
Мужчина не мог самостоятельно выбраться из пасти; все, что ему оставалось – задержать дыхание. Если бы кит нырнул вместе с уловом, Райнеру пришлось бы подниматься к поверхности в одиночку, но, к счастью, морское млекопитающее посчитало человека в гидрокостюме неподходящей добычей – и почти сразу открыло рот.
«Вы это сняли?» – первое, что спросил дайвер, поднявшись в лодку. Его спутники ответили утвердительно.
Шимпф добавляет, что «киты – не людоеды, это не было нападением». Полосатик не стал бы есть его: у него нет зубов, а пищевод – относительно небольшой, приспособленный только для мелкой добычи вроде криля или сардин.
«Меня выплюнул кит – это звучит как сказка. Если бы на его месте была акула, она перекусила бы меня на две части», – говорит дайвер.
Посмотрите, как дайвер помог раненой акуле.
В феврале снимал ход сардин (sardine run – так называется ежегодная миграция миллиардов рыб вдоль юго-восточного берега Африки). В компании других фотографов Райнер отправился в район Порт-Элизабет: здесь сардин ловят акулы, пингвины, тюлени, птицы (вроде чаек, олушей и бакланов), дельфины и киты. Однако в тот день ныряльщик сам стал «добычей», угодив в пасть кита.
«Я пытался снять акулу, как вдруг все вокруг резко стемнело, и что-то сдавило мое бедро. В такой ситуации нет времени для страха, надо следовать инстинктам», – Райнер Шимпф.
Его зажал в пасти усатый кит – точнее, полосатик Брайда. Животные этого вида могут достигать 15 метров в длину и весить под 25 тонн.
Мужчина не мог самостоятельно выбраться из пасти; все, что ему оставалось – задержать дыхание. Если бы кит нырнул вместе с уловом, Райнеру пришлось бы подниматься к поверхности в одиночку, но, к счастью, морское млекопитающее посчитало человека в гидрокостюме неподходящей добычей – и почти сразу открыло рот.
«Вы это сняли?» – первое, что спросил дайвер, поднявшись в лодку. Его спутники ответили утвердительно.
Шимпф добавляет, что «киты – не людоеды, это не было нападением». Полосатик не стал бы есть его: у него нет зубов, а пищевод – относительно небольшой, приспособленный только для мелкой добычи вроде криля или сардин.
«Меня выплюнул кит – это звучит как сказка. Если бы на его месте была акула, она перекусила бы меня на две части», – говорит дайвер.
Посмотрите, как дайвер помог раненой акуле.