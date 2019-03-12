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Границы парка «Лосиный остров» хотят сдвинуть для модернизации Щелковского шоссе
Территорию парка могут урезать на 100 га.
National Geographic Россия
12 марта 2019 в 13:24
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Премьер-министр Дмитрий Медведев поручит сдвинуть границы национального парка «Лосиный остров», который является особо охраняемой природной территорией, для реконструкции Щелковского шоссе. К такому выводу премьер пришел после встречи с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.
Для того, чтобы разгрузить Щелковское шоссе, Звездный городок и Балашиху, планируется строительство дороги-дублера, которая протянется от МКАД на 19 км. Из территории парка будет исключено около 100 га, а вырубка леса пройдет на 32 га, сообщил «Ведомостям» зампредседателя правительства и министр экологии Московской области Дмитрий Куракин. Представитель Минтранса уточнил, что для строительства новой дороги потребуется изъять 42,8 га земель парка «Лосиный остров».
При этом площадь парка будет увеличена на 1851 га за счет отнесения к его территории земельных участков из состава земель лесного фонда, говорится в опубликованном проекте постановления правительства. Также территорию заказника планируют расширить на 75,6 га за счет части парка «Сокольники» – об этом сообщалось в начале февраля. Андрей Воробьев отмечает: «Мы прибавили 2 тыс. га земли Московской области к «Лосиному острову», а нам нужно вывести 100, чтобы построить по границе «Лосиного острова» современную трассу».
Однако хотя этот выход кажется чиновникам единственным, он может нанести вред экосистеме парка: строительство нового направления увеличит загрязнение воздуха и обеспечит негативное воздействие на лес – выхлопы автомобилей будут оседать на деревьях. Также на территории парка проживает множество видов фауны (лоси, олени, кабаны, ласки и другие куньи, совы, беляки и другие), которых шумовое загрязнение и загрязнение воздуха вынудит уйти с привычных мест обитания.
Директор национального парка Игорь Сарафанов призвал рассмотреть все альтернативные варианты, чтобы не навредить охраняемой территории «Лосиного острова». С другой стороны, основные заповедные территории парка останутся нетронутыми, а пробки, которыми сейчас перегружен восток Москвы и Московской области, наносят экологии гораздо больший вред, чем этому поспособствует вырубка леса и создание дублера.
«Границы Лосиного Острова остаются практически неизменными с середины XVIII в. Сегодня Лосиный Остров – это резерват дикой природы в границах крупнейшей в России городской агломерации, столичный национальный парк, не имеющий аналогов в мире. С полным правом можно говорить, что национальный парк во многом определяет облик Москвы и «держит на себе» ее экологический каркас», – сообщается на сайте парка.
Для того, чтобы разгрузить Щелковское шоссе, Звездный городок и Балашиху, планируется строительство дороги-дублера, которая протянется от МКАД на 19 км. Из территории парка будет исключено около 100 га, а вырубка леса пройдет на 32 га, сообщил «Ведомостям» зампредседателя правительства и министр экологии Московской области Дмитрий Куракин. Представитель Минтранса уточнил, что для строительства новой дороги потребуется изъять 42,8 га земель парка «Лосиный остров».
При этом площадь парка будет увеличена на 1851 га за счет отнесения к его территории земельных участков из состава земель лесного фонда, говорится в опубликованном проекте постановления правительства. Также территорию заказника планируют расширить на 75,6 га за счет части парка «Сокольники» – об этом сообщалось в начале февраля. Андрей Воробьев отмечает: «Мы прибавили 2 тыс. га земли Московской области к «Лосиному острову», а нам нужно вывести 100, чтобы построить по границе «Лосиного острова» современную трассу».
Однако хотя этот выход кажется чиновникам единственным, он может нанести вред экосистеме парка: строительство нового направления увеличит загрязнение воздуха и обеспечит негативное воздействие на лес – выхлопы автомобилей будут оседать на деревьях. Также на территории парка проживает множество видов фауны (лоси, олени, кабаны, ласки и другие куньи, совы, беляки и другие), которых шумовое загрязнение и загрязнение воздуха вынудит уйти с привычных мест обитания.
Директор национального парка Игорь Сарафанов призвал рассмотреть все альтернативные варианты, чтобы не навредить охраняемой территории «Лосиного острова». С другой стороны, основные заповедные территории парка останутся нетронутыми, а пробки, которыми сейчас перегружен восток Москвы и Московской области, наносят экологии гораздо больший вред, чем этому поспособствует вырубка леса и создание дублера.
«Границы Лосиного Острова остаются практически неизменными с середины XVIII в. Сегодня Лосиный Остров – это резерват дикой природы в границах крупнейшей в России городской агломерации, столичный национальный парк, не имеющий аналогов в мире. С полным правом можно говорить, что национальный парк во многом определяет облик Москвы и «держит на себе» ее экологический каркас», – сообщается на сайте парка.