1968
0
Кенгуру атакует парапланериста: видео
Парапланерист сосредоточился на посадке и не замечал кенгуру, пока не достиг земли.
Анастасия Баринова
11 марта 2019 в 18:17
354
Житель Австралии Джонатан Бишоп (Jonathan Bishop) летал на параплане в районе Канберры около двух часов, а затем стал присматривать площадку для приземления. До последнего он не замечал, что на земле находятся два кенгуру, и тем более не предполагал, что это может быть опасно.
Даже когда один из зверей двинулся к спортсмену, тот решил, что животное настроено дружелюбно. Джонатан произносит: «What's up, Skip?» («Как дела, скип?» – от «skippy», сленгового прозвища для кенгуру в Австралии), но вместо ответа получает оплеуху. Кенгуру совершил два атакующих броска, а затем отпрыгнул в сторону.
После приземления Джонатан прошел пешком несколько километров, пока на его телефоне не начала ловить связь, и тогда он смог связаться с друзьями, который обеспечили ему транспорт до дома. Опубликовав видео на своих страницах в соцсетях, Бишоп отмечает, что ему не помешало бы начать посещать курсы самообороны.
Несмотря на милый внешний вид, кенгуру представляют опасность для человека, и близкий контакт с ними может обернуться травмами. Эти животные не столько «боксируют» передними лапами, сколько наносят мощные удары оснащенными когтями задними. Посмотрите, как рисковал мужчина, вступивший с кенгуру в схватку.
Даже когда один из зверей двинулся к спортсмену, тот решил, что животное настроено дружелюбно. Джонатан произносит: «What's up, Skip?» («Как дела, скип?» – от «skippy», сленгового прозвища для кенгуру в Австралии), но вместо ответа получает оплеуху. Кенгуру совершил два атакующих броска, а затем отпрыгнул в сторону.
После приземления Джонатан прошел пешком несколько километров, пока на его телефоне не начала ловить связь, и тогда он смог связаться с друзьями, который обеспечили ему транспорт до дома. Опубликовав видео на своих страницах в соцсетях, Бишоп отмечает, что ему не помешало бы начать посещать курсы самообороны.
Несмотря на милый внешний вид, кенгуру представляют опасность для человека, и близкий контакт с ними может обернуться травмами. Эти животные не столько «боксируют» передними лапами, сколько наносят мощные удары оснащенными когтями задними. Посмотрите, как рисковал мужчина, вступивший с кенгуру в схватку.