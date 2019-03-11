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Как в Китае ухаживают за тигрятами исчезающего вида: видео
Тигрята родились в зоопарке китайской провинции Хэнань 10 и 11 января.
Анастасия Баринова
11 марта 2019 в 17:32
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Среди всех тигров на планете наиболее уязвимым подвидом является китайский (лат. Panthera tigris amoyensis) – эндемик южной части страны. Еще в 1950-х годах его численность насчитывала более 4000 особей, но уже к 1982 году в дикой природе оставалось не более 200, а спустя пять лет – до 40. С тех пор специалисты делают выводы о существовании китайского тигра только на основании следов и других косвенных признаков, а также рассказов местных жителей.
За исключением этой неизвестной популяции, на планете осталось 177 представителей редкого подвида, и все они живут в китайских зоопарках. Недавно их число увеличилось сразу на шесть особей: в течение двух январских дней в Wangcheng Park Zoo (город Лоян, провинция Хэнань) от двух тигриц родилось три самца и три самки. Для того, чтобы избежать случайных травм и обеспечить малышам полноценную заботу, специалисты сразу же взяли их под свою опеку.
Одной из важнейших проблем является генетика и связанные с этим проблемы со здоровьем: дело в том, что все содержащиеся в зоопарках китайские тигры никогда не были дикими: они являются третьим-четвертым поколением, родившимся в зоопарках. Это приводит к инбридингу: скрещиванию близкородственных особей, которое чревато снижением жизнеспособности потомства и даже летальным исходом. К счастью, новорожденные из Лояна оказались крепкими и здоровыми.
Их кормят молочной смесью и свежим мясом шесть раз в день. Одна из смотрительниц говорит, что это сложная процедура, но делать это – одно удовольствие. Тигрята растут день ото дня, что не может не радовать ветеринаров. После почти двух месяцев искусственного вскармливания средний вес детенышей превышает 2,5 килограмма. Все они здоровы и полны энергии, которую направляют на игры.
Китайский тигр входит в число самых миниатюрных из этих полосатых хищников: длина тела и у самцов и у самок 2,2–2,6 метра (для сравнения – бенгальский тигр вырастает до 3 и более метров). Самцы весят от 127 до 177 кг, самки – от 100 до 118 кг.
Посмотрите, как другой зоопарк спасает пострадавших черепах.
За исключением этой неизвестной популяции, на планете осталось 177 представителей редкого подвида, и все они живут в китайских зоопарках. Недавно их число увеличилось сразу на шесть особей: в течение двух январских дней в Wangcheng Park Zoo (город Лоян, провинция Хэнань) от двух тигриц родилось три самца и три самки. Для того, чтобы избежать случайных травм и обеспечить малышам полноценную заботу, специалисты сразу же взяли их под свою опеку.
Одной из важнейших проблем является генетика и связанные с этим проблемы со здоровьем: дело в том, что все содержащиеся в зоопарках китайские тигры никогда не были дикими: они являются третьим-четвертым поколением, родившимся в зоопарках. Это приводит к инбридингу: скрещиванию близкородственных особей, которое чревато снижением жизнеспособности потомства и даже летальным исходом. К счастью, новорожденные из Лояна оказались крепкими и здоровыми.
Их кормят молочной смесью и свежим мясом шесть раз в день. Одна из смотрительниц говорит, что это сложная процедура, но делать это – одно удовольствие. Тигрята растут день ото дня, что не может не радовать ветеринаров. После почти двух месяцев искусственного вскармливания средний вес детенышей превышает 2,5 килограмма. Все они здоровы и полны энергии, которую направляют на игры.
Китайский тигр входит в число самых миниатюрных из этих полосатых хищников: длина тела и у самцов и у самок 2,2–2,6 метра (для сравнения – бенгальский тигр вырастает до 3 и более метров). Самцы весят от 127 до 177 кг, самки – от 100 до 118 кг.
Посмотрите, как другой зоопарк спасает пострадавших черепах.