Орланы в городе: дикие птицы Владивостока
Владивосток, бухта Золотой Рог. Группа орланов расположилась на деревьях, другие устроились на башенных кранах, еще несколько птиц парят в небе. Орланы-белохвосты поражают размерами (размах крыла у них – более двух метров), особенно когда оказываются рядом со всякими чайками-сороками: те крошечными точками мечутся в воздухе.
Во Владивостоке первые орланы появляются в декабре, а к середине января у Золотого Рога собирается около двадцати белохвостов и до десяти белоплечих орланов.
В дикой природе эти птицы, как и большинство крупных пернатых хищников, предельно осторожны, избегают контактов с человеком – тем удивительнее их появление на зимовке в городе. И если на острове Шикотан мне не удавалось подойти к белохвосту на расстояние хорошего кадра, то во Владивостоке птицы сами словно просятся в объектив: например, часами сидят в скверах в двух шагах от центральной улицы. Орланы подолгу парят на огромной высоте и практически не тратят энергию во время такого полета.
Некоторых птиц я наблюдаю уже несколько лет – у одного поврежден клюв, у другого нет когтя, третий летает с травмированным крылом. Не первый год я встречаю и своего старого приятеля – орлана-белохвоста, который с юных лет привык питаться на лету. В детстве пищу у него часто отнимали взрослые птицы, поэтому, чтобы успеть утолить голод, тот начинал есть, едва вытащив добычу из воды, – не донося до дерева или льдины. Сейчас это взрослая и сильная птица, забрать еду у нее непросто, но привычка осталась: так и кружит орлан над бухтой, ест в полете, роняя кусочки в воду.
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Орланы используют необычную технику нападения: подлетают к выбранной жертве снизу, переворачиваются в воздухе и пытаются отнять рыбину. Бывает, преследуемый бросает добычу, едва завидев противника. Но часто законный хозяин вступает в схватку: сцепившиеся орланы летят вниз кувырком, поочередно оказываясь то сверху, то снизу.
«У орланов, которых можно увидеть во Владивостоке, разный статус, – рассказывает Александр Назаренко, заведующий Лабораторией орнитологии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН. – Например, орлан-белохвост не зимует в Приморском крае, но гнездится здесь. А вот белоплечий, напротив, бывает у нас только на зимовке». Оба вида, рассказывает ученый, есть в списке птиц Николая Пржевальского, составленном еще в 1870 году по итогам экспедиции в Приморье. Непосредственно в самом городе орланы отмечены тоже очень давно. Первые упоминания о том, что этих ястребиных видели во Владивостоке, относятся к 1913 (белохвост) и 1971 (белоплечий) годам. «Специального учета птиц никто не проводил, но известно, что были они здесь практически всегда», – поясняет Назаренко. Зимой оба вида питаются животными, не брезгуют и падалью: рыба, утки, морские птицы, погибшие детеныши тюленей. В советское время во Владивостоке было несколько рыбоперерабатывающих заводов, которые сливали отходы производства в городские речки. По словам ученого, в 1970–1980 годах зимой на Второй речке в городе можно было видеть ворон, чаек и орланов (больше десятка, и белоплечих, и белохвостых).
«Орланы никогда не были для человека объектом промысла. Интересы птиц и людей никогда не пересекались», – рассказывает Назаренко. Последние годы орланам стали уделять особое внимание фотографы – птицы прилетают в те места, где их подкармливают, а люди делают снимки. Кстати, недавно во Владивостоке прошла целая выставка, посвященная местным орланам. Как утверждает Александр Назаренко, подкормка может оказать полезное действие: на зимовку в город станет прилетать больше особей. «Но тут важно, чтобы не получилось так – покормили и бросили. Можно, например, организовать где-нибудь во Владивостоке прикормочную станцию», – рассуждает ученый.
В день птице нужно от одного до трех килограммов рыбы. Создать прикормочную площадку интересно и фотографам, и жителям. А орланам, занесенным в Красную книгу России, такие условия зимовки дают больше шансов на успешное размножение.