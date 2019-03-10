Петроглифы — загадочные послания на камнях
«По петроглифам можно узнать, как здесь жили люди раньше, как добывали еду и воспитывали детей», – убеждена Айнура Бикиева, вся жизнь которой прошла неподалеку от камней, на которых высечены послания. Есть версия, что петроглифы содержат не только рассказы о жизни в древности, но и религиозные символы, а еще они могли служить надгробием. «Мы не смогли найти специалистов, которые расшифровали бы наши петроглифы», – рассказывает археолог Аида Абдыканова. – Но я уверена, что эти камни имеют отношение к древним верованиям. Для артефактов бронзового века обычна связь с поклонением животным и солнцу».
Фигурки на петроглифах часто изображают людей с солнцем вместо головы, а также животных с хвостами и разными рогами – ветвистыми, напоминающими солнечные лучи. Эти рисунки есть и на традиционной киргизской вышивке – подобными узорами украшают одежду, ковры.
«Современная наука установила, что устройство Вселенной действительно напоминает спираль, – поясняет специалист по тенгрианству Чинара Сейдахматова. – И в наших узорах проявляется этот естественный порядок». Шаманизм и тенгрианство – основа жизненной философии кочевников – до сих пор играют важную роль в культуре региона.