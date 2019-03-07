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2200 молний за 5 минут: погодный феномен
Вечером небо Южной Калифорнии украсило редкое огненное шоу.
Анастасия Баринова
7 марта 2019 в 19:16
5 марта Национальная метеорологическая служба зарегистрировала 2200 импульсов молнии на территории от округа Санта-Барбара до округа Лос-Анджелес. Все они произошли в течение пяти минут примерно в 20:00 по местному времени. «Это очень много, и мы не понимаем причину», – говорит метеоролог Кэти Хокси (Kathy Hoxsie). В среднем по всей планете происходит сто ударов молний в секунду.
Экстремальная погода вынудила приземлиться вертолет полицейского управления Лос-Анджелеса; летевший в Сиэтл самолет авиакомпании Delta вернулся обратно из-за удара молнии. В этот же вечер и по этой же причине в трех терминалах аэропорта на некоторое время прекращалась подача электроэнергии.
Предположительно, за мощными грозами стоят так называемые «Атмосферные реки» – узкие потоки влаги в газовой оболочке планеты. Они тянутся от тропиков к более умеренным широтам и несут огромное количество воды. Наталкиваясь на горы и другие объекты земного рельефа, они порождают погодные катаклизмы.
Как бы ни были красивы молнии, выходить на улицу для их съемки не следует. Тем, кто случайно оказался в зоне грозы, стоит покинуть открытое место, но ни в коем случае не прятаться под деревьями. Лучшим укрытием станет автомобиль.
Узнайте, как фотографировать погоду.
Экстремальная погода вынудила приземлиться вертолет полицейского управления Лос-Анджелеса; летевший в Сиэтл самолет авиакомпании Delta вернулся обратно из-за удара молнии. В этот же вечер и по этой же причине в трех терминалах аэропорта на некоторое время прекращалась подача электроэнергии.
Lightning storm over Hollywood!— Jory Rand (@ABC7Jory) 6 марта 2019 г.
Post videos and pictures with #abc7eyewitness!!@ABC7 pic.twitter.com/onDNl2whMz
Предположительно, за мощными грозами стоят так называемые «Атмосферные реки» – узкие потоки влаги в газовой оболочке планеты. Они тянутся от тропиков к более умеренным широтам и несут огромное количество воды. Наталкиваясь на горы и другие объекты земного рельефа, они порождают погодные катаклизмы.
#CAwx- Lightning strikes in the skies above Santa Barbara, CA, March 5, 2019, as seen in these views from Stearns Wharf. pic.twitter.com/93SziH1QjS— SBCFireInfo (@EliasonMike) 6 марта 2019 г.
Как бы ни были красивы молнии, выходить на улицу для их съемки не следует. Тем, кто случайно оказался в зоне грозы, стоит покинуть открытое место, но ни в коем случае не прятаться под деревьями. Лучшим укрытием станет автомобиль.
Узнайте, как фотографировать погоду.