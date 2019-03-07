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  • В Балтийском море появилось 11 новых островов
    Фото: Pixabay
  • В Балтийском море появилось 11 новых островов
    Фото: Pixabay
Природа

В Балтийском море появилось 11 новых островов

Общая площадь новых островов достигает 63 га.
Анастасия Баринова
7 марта 2019 в 15:21
В период с 2015 по 2018 годы у берегов Дании появилось 11 новых островов. Шесть из этого числа «выросли» севернее острова Мён (Møn). Это отличная новость для птиц: у них увеличиваются районы гнездования. Здесь они будут в полной безопасности и могут спокойно размножаться, не опасаясь появления хищников. Еще пять крохотных островков найдено в акватории западной Ютландии, у фьорда Ниссум (Nissum Fjord).

В датском Управления по делам природы поясняют, что новые острова такого типа возникают из-за эрозии и состоят из песчаника. Обычно это происходит на высоких склонах: почва сползает, и ее уносят волны. Когда сила течений ослабевает, песок осаждается, и со временем может возникнуть остров. Часто подобные отложения встречаются вокруг мысов, и участки суши располагаются, «как жемчужины, нанизанные на нитку».

Общая площадь новых датских островов – 63 га. Пять самых крохотных суммарно достигают 0,6 га, тогда как крупнейший, лежащий у побережья острова Sækkesand, занимает 36 га.

Специалисты отмечают, что датский пейзаж постоянно меняется из-за влияния воды, ветра и течений. При этом пока одни острова появляются, другие исчезают. 
«Дания – это ландшафт ледникового периода, созданный ледяными массами, которые перемещали песок и глину», – Йес Агаард из Агентства по природным ресурсам страны. 
Доступ на новые острова запрещен: они должны остаться в полном распоряжении птиц. Узнайте о том, как исчезли острова в Северном Ледовитом океане.

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