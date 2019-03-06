6118
0
Бегемот убивает антилопу: видео
Бегемоты питаются не только растениями — это факт. Но можно ли считать этот случай охотой?
Анастасия Баринова
6 марта 2019 в 19:07
1
57-летняя Кэролин Вриджвей вместе со своей внучкой отправилась на экскурсию по Национальному парку Крюгера (что на юге Африки).
На глазах у туристов разыгралась жестокая сцена: бегемот приблизился к плывущей антилопе куду – и зажал ее в зубах (кстати, клыки этих зверей могут достигать 40 см в длину). Раненая антилопа захлебнулась. Когда бегемот вытащил ее тело на берег, оно привлекло внимание гиеновидных собак: стая отобрала антилопу у бегемота, насытилась и спрятала добычу в кустах – но в конце концов останки достались стервятникам.
В глазах восьмилетней девочки, наблюдавшей за событиями вместе с бабушкой, гиппопотам был героем, желавшим спасти маленькую антилопу.
Однако не исключено, что бегемот преследовал те же цели, что и собаки. Это вполне вероятно: вопреки расхожему мнению о травоядности бегемотов, те могут употреблять в пищу падаль (известен даже случай каннибализма).
Кстати, хищнические повадки гиппопотамов могут частично объяснять феномен стремительного распространения среди бегемотов сибирской язвы.
На глазах у туристов разыгралась жестокая сцена: бегемот приблизился к плывущей антилопе куду – и зажал ее в зубах (кстати, клыки этих зверей могут достигать 40 см в длину). Раненая антилопа захлебнулась. Когда бегемот вытащил ее тело на берег, оно привлекло внимание гиеновидных собак: стая отобрала антилопу у бегемота, насытилась и спрятала добычу в кустах – но в конце концов останки достались стервятникам.
В глазах восьмилетней девочки, наблюдавшей за событиями вместе с бабушкой, гиппопотам был героем, желавшим спасти маленькую антилопу.
Однако не исключено, что бегемот преследовал те же цели, что и собаки. Это вполне вероятно: вопреки расхожему мнению о травоядности бегемотов, те могут употреблять в пищу падаль (известен даже случай каннибализма).
Кстати, хищнические повадки гиппопотамов могут частично объяснять феномен стремительного распространения среди бегемотов сибирской язвы.