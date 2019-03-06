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  • В испанском зоопарке умерла самая грустная слониха в мире
    Фото: Jonás Amadeo Lucas para Igualdad Animal.
  • В испанском зоопарке умерла самая грустная слониха в мире
    Фото: rafael_rubio_munoz/Instagram
  • В испанском зоопарке умерла самая грустная слониха в мире
    Фото: Montse Aceituno Berengueras/Facebook
  • В испанском зоопарке умерла самая грустная слониха в мире
    Фото: josetkoala/Instagram
Природа

В испанском зоопарке умерла самая грустная слониха в мире

46-летнюю несчастную больную слониху пришлось усыпить.
Анастасия Баринова
6 марта 2019 в 17:03
В 1976 году в зоопарк испанского города Кордова прибыл трехлетний слоненок, получивший кличку Флавия (Flavia). Всю свою жизнь она прожила одна, и у нее развилась тяжелая депрессия: слоны являются социальными животными, одиночество им противопоказано.

Слониха стала одним из символов борьбы против содержания зверей в неволе. Защитники животных на протяжении многих лет вели кампании по возвращению Флавии в естественную среду, но успеха добиться не смогли.

В феврале физическое состояние Флавии сильно ухудшилось, и 1 марта 46-летняя слониха упала прямо в вольере. Она продолжала попытки подняться и очень нервничала; врачи дали ей успокоительное, а затем приняли решение подвергнуть животное эвтаназии.

Продолжительность жизни индийских слонов, в зависимости от условий, составляет 40-60 лет. Узнайте о самом грустном белом медведе в мире.

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