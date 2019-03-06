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В испанском зоопарке умерла самая грустная слониха в мире
46-летнюю несчастную больную слониху пришлось усыпить.
Анастасия Баринова
6 марта 2019 в 17:03
В 1976 году в зоопарк испанского города Кордова прибыл трехлетний слоненок, получивший кличку Флавия (Flavia). Всю свою жизнь она прожила одна, и у нее развилась тяжелая депрессия: слоны являются социальными животными, одиночество им противопоказано.
Слониха стала одним из символов борьбы против содержания зверей в неволе. Защитники животных на протяжении многих лет вели кампании по возвращению Флавии в естественную среду, но успеха добиться не смогли.
В феврале физическое состояние Флавии сильно ухудшилось, и 1 марта 46-летняя слониха упала прямо в вольере. Она продолжала попытки подняться и очень нервничала; врачи дали ей успокоительное, а затем приняли решение подвергнуть животное эвтаназии.
Продолжительность жизни индийских слонов, в зависимости от условий, составляет 40-60 лет. Узнайте о самом грустном белом медведе в мире.
Слониха стала одним из символов борьбы против содержания зверей в неволе. Защитники животных на протяжении многих лет вели кампании по возвращению Флавии в естественную среду, но успеха добиться не смогли.
#Flavia la triste historia de una elefanta encerrada en el zoo de #Córdoba durante 45 años en un reducido espacio. En tu mano está defender a los que no tienen voz. #EleccionesGenerales https://t.co/oal5czhlrq— Pacma Extremadura (@Pacma_Caceres) 1 марта 2019 г.
В феврале физическое состояние Флавии сильно ухудшилось, и 1 марта 46-летняя слониха упала прямо в вольере. Она продолжала попытки подняться и очень нервничала; врачи дали ей успокоительное, а затем приняли решение подвергнуть животное эвтаназии.
Продолжительность жизни индийских слонов, в зависимости от условий, составляет 40-60 лет. Узнайте о самом грустном белом медведе в мире.