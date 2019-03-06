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  • Национальное дерево Пуэрто-Рико возвращается к жизни
    Фото: Wikipedia
  • Национальное дерево Пуэрто-Рико возвращается к жизни
    Фото: Marco Schmidt/Wikipedia
  • Национальное дерево Пуэрто-Рико возвращается к жизни
    Фото: Amanda Grobe/Wikipedia
Природа

Национальное дерево Пуэрто-Рико возвращается к жизни

Спустя полтора года после разрушительного урагана природа начинает восстанавливаться — и расцветать.
Анастасия Баринова
6 марта 2019 в 15:36
Осенью 2017 года на Пуэрто-Рико обрушился ураган «Мария». Было тяжело ранено множество людей, инфраструктура вышла из строя, здания превратились в руины, а многовековые деревья были вырваны из земли с корнем. Даже теперь не все объекты восстановлены, зато признаки выздоровления показывает природа.

Ранее всю территорию островного государства покрывали хлопковые деревья сейба (лат. Ceiba pentandra). Многие из них погибли во время урагана, но те, что смогли пережить его, долгое время не давали новых листьев. Однако в этом году на поврежденных некогда ветвях начали появляться молодые листочки и даже нежные бутоны цветов. Хлопковые деревья вообще не цветут регулярно: им необходимы подходящие условия окружающей среды, чтобы растение накопило достаточно сил и заплодоносило. Из ярких ароматных цветов деревья затем производят несколько сотен плодов: крупных коробочек, содержащих семена. 


Сейба растет во многих теплых странах и почитается как священное дерево. В культуре майя их ветви, покрытые шипами, считались лестницей, по которой духи мертвых поднимались в загробную жизнь, а у таино – коренной народности Пуэрто-Рико – сейба считается дочерью всемогущей богини Яи. Дерево стало символом здоровья, благополучия и семейных ценностей, а также национальным символом страны, поэтому информация о его возрождении особенно порадовала жителей, продолжающих бороться с последствиями урагана.

Более того: первые цветы появились и на старейшем дереве пуэрториканского острова Вьекес: ему около 400 лет, и оно является популярной туристической достопримечательностью. Узнайте, в какой стране хлопковое дерево украшает национальный флаг.

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