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Биологический феномен: животное со странствующими анальными отверстиями
Найдены первые в мире животные, у которых анальные поры появляются и исчезают «по расписанию».
Анастасия Баринова
6 марта 2019 в 13:57
Открытие совершили ученые из Лаборатории морской биологии Чикагского университета под руководством Сидни Тэмма (Sidney Tamm). Изучая гребневиков Mnemiopsis leidyi с помощью метода дифференциальной интерференционно-контрастной микроскопии, они обнаружили у них уникальную выделительную систему. Оказалось, что анальная пора на теле M. leidyi не имеет определенного положения.
Гребневики сами по себе загадочные животные: из-за внешнего сходства их долгое время относили к медузам. Однако у гребневиков нет: а) собственных стрекательных клеток; б) эпителиально-мускульных клеток. Это активные хищники, поедающие и планктон, и медуз, и других гребневиков.
Они поглощают их через ротовое отверстие, откуда еда продвигается по пищеводу в воронкообразный желудок. Любые громоздкие компоненты, которые не могут быть переварены, выводятся наружу через рот, а все остальное попадает в разветвленную сеть каналов, которые распределяют питательные вещества по всему организму.
Последний этап этого «путешествия» проходит по двум каналам, каждый из которых заканчивается Y-образным тупиком. Ранее ученые полагали, что здесь же есть какое-то отверстие для дефекации, но разглядеть его не удавалось. Тогда биологи принялись наблюдать за M. leidyi, фиксируя каждый аспект их жизненного цикла.
Выяснилось, что выделение происходит «по расписанию»: у мелких личиночных форм – каждые 10 минут, у взрослых особей – каждый час. При этом животные не используют оба Y-образных канала: одни выталкивают пищу через левый, другие – через правый. Получив ненужные организму отходы, канал набухает и начинает перемещаться по желеобразному телу гребневика, пока не находит наиболее тонкий участок. Пробив его, он избавляется от балласта и возвращается обратно, а место временного анального отверстия тут же зарастает, не оставляя «шрамов».
Гребневики сами по себе загадочные животные: из-за внешнего сходства их долгое время относили к медузам. Однако у гребневиков нет: а) собственных стрекательных клеток; б) эпителиально-мускульных клеток. Это активные хищники, поедающие и планктон, и медуз, и других гребневиков.
Они поглощают их через ротовое отверстие, откуда еда продвигается по пищеводу в воронкообразный желудок. Любые громоздкие компоненты, которые не могут быть переварены, выводятся наружу через рот, а все остальное попадает в разветвленную сеть каналов, которые распределяют питательные вещества по всему организму.
Последний этап этого «путешествия» проходит по двум каналам, каждый из которых заканчивается Y-образным тупиком. Ранее ученые полагали, что здесь же есть какое-то отверстие для дефекации, но разглядеть его не удавалось. Тогда биологи принялись наблюдать за M. leidyi, фиксируя каждый аспект их жизненного цикла.
Выяснилось, что выделение происходит «по расписанию»: у мелких личиночных форм – каждые 10 минут, у взрослых особей – каждый час. При этом животные не используют оба Y-образных канала: одни выталкивают пищу через левый, другие – через правый. Получив ненужные организму отходы, канал набухает и начинает перемещаться по желеобразному телу гребневика, пока не находит наиболее тонкий участок. Пробив его, он избавляется от балласта и возвращается обратно, а место временного анального отверстия тут же зарастает, не оставляя «шрамов».
«Это невероятное открытие. Данных о странствующем анальном отверстии у других животных нет», – Сидни Тамм.Новое знание о гребневиках важно для изучения эволюционного процесса. Например, у медуз поглощение еды и вывод экскрементов происходит через одно отверстие. Для чего гребневики выработали свой метод дефекации, который требует дополнительной энергии? На этот и другие вопросы ученым еще предстоит ответить.