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Койот пересекает огромное озеро по льду: видео
Съемка озера на закате принесла неожиданные результаты.
Анастасия Баринова
5 марта 2019 в 16:56
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Американское озеро Мичиган прекрасно в любое время года, но зимой оно выглядит особенно необычно, если его береговая линия покрывается льдом. Так происходит не каждый год, и уроженец этих мест Кинан Мэй (Keenan May), приехавший навестить отца, не упустил случая снять ледяной пейзаж в лучах заката. Он отправился к озеру, взяв с собой беспилотник, и в какой-то момент заметил, как по замерзшему водоему перемещается темная точка.
По словам автора видео, зверь находился в сотнях метров от берега: он воспользовался редкой возможностью для охоты на птиц. «Он бежал почти без остановок, и мы наблюдали за ним несколько минут», — добавляет Кинан.
Озеро Мичиган также иногда покрывается странными ледяными снежками.
«Удивительно, но это был койот. Прожив здесь два десятка лет, я видел койотов всего несколько раз, и в основном ночью. Они вообще редко выходят из укрытий в светлое время суток», – Кинан Мэй.
По словам автора видео, зверь находился в сотнях метров от берега: он воспользовался редкой возможностью для охоты на птиц. «Он бежал почти без остановок, и мы наблюдали за ним несколько минут», — добавляет Кинан.
Озеро Мичиган также иногда покрывается странными ледяными снежками.