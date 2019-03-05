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Танцующая под дождем: собака впервые увидела ливень (и она в восторге!)
На протяжении нескольких лет в Кейптауне не было дождей.
Анастасия Баринова
5 марта 2019 в 14:23
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В семье Чандре Шелл (Chandré Schell) из Кейптауна живет двухлетний лабрадор-ретривер по кличке Белла. Первый в своей жизни проливной дождь собака увидела только сейчас: ЮАР испытывает сильную засуху уже очень давно. Услышав звук капель, Белла выскочила во двор, а затем оценила новую для нее ситуацию и пришла в настоящий восторг! Съемка запечатлела, как счастливая собака скачет под дождем, энергично отряхивается всем телом, ловит дождевые капли пастью и жмурится от удовольствия.
Хозяйка собаки поясняет, что Белла появилась у них щенком, и ей еще не приходилось видеть дождей.
Хозяйка собаки поясняет, что Белла появилась у них щенком, и ей еще не приходилось видеть дождей.
«Такого дождя у нас не было в течение очень долгого времени», – Чандре Шелл.Другой домашний питомец семьи Шелл, английский бульдог Чарли, просто сидел у двери и меланхолично смотрел на дождь: может, он и был удивлен, но виду, как настоящий джентльмен, не показал. Посмотрите, как панда радуется первому снегу.